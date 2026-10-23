Tartanu odzvonilo? Odstartoval futuristický atletický šampionát

Amatéři proti profesionálům, tisíce běžců z celého světa a odměny 100 tisíc dolarů. Atletika přichází s neobvyklým šampionátem.
Stadion, tartanový ovál ani startovní výstřel. Tyto běžné kulisy atletických závodů možná míří do historie. K boji o titul mistra světa může teď stačit vyrazit do fitness centra, postavit se na běžecký pás a naplno běžet pět kilometrů. Právě dnes odstartoval projekt, který chce tradiční běhání postavit trochu na hlavu.
Šampionát v duchu digitální doby se jmenuje RUN X World Treadmill Championship. Jak uvádí britská BBC, za jeho vznikem stojí Světová atletika společně s výrobcem sportovního vybavení Technogym.
Do premiérového ročníku se zapojilo přibližně 400 fitness center ve 20 zemích. Podle údajů na oficiálním webu soutěže nebylo v pátek podvečer mezi zapojenými centry žádné z České republiky. Na pětikilometrové trati si to rozdají špičkoví vytrvalci, rekreační běžci i úplní nováčci.
Princip je jednoduchý. Zájemce v registrované posilovně uběhne na propojeném pásu pět kilometrů a jeho čas automaticky zamíří do celosvětové výsledkové listiny. Pokusů může absolvovat neomezený počet, počítá se pouze nejlepší čas.
Na start se mohou postavit osmnáctiletí mladíci i běžci starší 75 let. Závodí se v sedmi věkových kategoriích a každý může své umístění sledovat v průběžně aktualizovaném online žebříčku. A ještě jedna zajímavost: zatímco na dráze i silnici se světové rekordy oficiálně evidují, v běhu na pět kilometrů na pásu zatím žádný uznávaný neexistuje.
Kvalifikační část potrvá do 24. ledna příštího roku. Od konce ledna do konce února budou následovat regionální kola, do nichž se kvalifikuje nejrychlejší čtvrtina účastníků v příslušné věkové kategorii. Finále se bude konat 20. a 21. března 2027 v italské Ceseně. Tam už se tváří v tvář utkají nejlepší z každé věkové kategorie – vždy deset mužů a deset žen.
Vedle možnosti poměřit se s běžci z celého světa lákají také finanční odměny. Organizátoři vypsali odměny v celkové výši 100 tisíc dolarů. Absolutní vítězové navíc mohou svým národním federacím zajistit divoké karty na mistrovství světa v silničních bězích v Číně.
Úspěšná britská maratonkyně Charlotte Purdueová nepovažuje běžecký pás za nouzové řešení do špatného počasí. „Osobně ho miluji a při tréninku jsem ho používala vždycky. Máme jeden doma,“ řekla BBC. „Kdyby se běžel maraton, myslím, že bych měla větší šanci,“ dodala se smíchem.
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