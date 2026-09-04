Talent přitahuje pozornost, disciplína ji udržuje. To vystřelilo Ronalda i Nadala
Jak vychovat nadšeného i úspěšného sportovce? Nehoňte se za trofejemi, ale budujte charakter. To radí v dalším díle projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz, po více než dvaceti letech trénování mladých sportovců a komunikaci s mnoha tisíci rodičů Ivan Krcelic, bývalý profesionální tenista, dnes mentor.
Všichni rodiče chtějí pro své děti jen to nejlepší. Ovšem v dobré víře se někdy chovají jak pověstní sloni v porcelánu.
Platí ratolestem individuální tréninky, tlačí na ně, aby vyhrávaly odmalička zápasy, turnaje a poháry. Prohry berou za katastrofu.
Přitom zapomínají na to podstatné.
„Úspěch není určen pouze talentem. Je formován prostředím, ve kterém děti vyrůstají, rozhovory po soutěži, reakcí na neúspěch a hodnotami, které zažívají doma,“ podotýká Krcelic, který své bohaté zkušenosti a poznatky shrnul v knize Hlad se naučit nedá.
„Chci pomáhat rodinám budovat charakter před honbou za trofejemi. Reálné problémy jsou tlak, porovnávání, očekávání, identita. Viděl jsem zaniknout mnoho talentů, protože sen patřil všem kolem nich - kromě dotyčného talentu,“ zdůrazňuje.
Svoje myšlenky roznáší po světe pomocí konkrétních příkladů. Hodně z nich je věnováno rozboru výchovy sportovních celebrit, které dosáhly ve svém oboru úctyhodných výsledků i slávy. Každá došla na vrchol po odlišné cestě, ale také mají dost společných průsečíků.
Matka CR7 uvěřila synovým snům
Podívejme se nyní na Krcelicův rentgen toho, co podle něj stojí za fenomenální kariérou fotbalového idolu Cristiana Ronalda. Co tedy dělala jinak než ostatní jeho maminka Dolores Aveiro, která se o syna starala sama?
Tady je odpověď od mentora:
„Předtím, než získal Cristiano Ronaldo miliony, věděl, že je kluk z Madeiry. Jeho matka v něm viděla potenciál dávno předtím, než ho objevil svět.
Rodina toho měla velmi málo. S penězi to bylo natěsno, život nebyl lehký. Ale výmluvy nebyly součástí domova.
Paní Dolores pracovala neúnavně, aby rodinu tlačila vpřed. Její děti neslyšely, že se pro ně obětuje, ony to viděly.
Ve dvanácti Cristiano opustil Madeiru a vydal se za fotbalem. Většina rodičů by ho chránila. Představte si, že byste nechali letět dítě stovky mil od vás… Ona na to byla připravená, protože věřila, že jde za důležitým snem. To je opravdová kuráž!
Cristiano často opakoval, že jeho maminka nepřestala nikdy věřit. Někdy se víra stává klíčovým palivem. Talent přitahuje pozornost, disciplína ji udržuje. Tahle lekce startuje doma. A funguje i po získání slávy. Rodina mu připomínala tyto základy. Úspěch nikdy nenahradil vděčnost.
Cristiano koupil mamince dům, o kterém snila. Ne proto, že by o něj syna prosila, ale protože na to pamatoval. Jedno rozhodnutí, jedna oběť, jeden rodič, který věřil jako první. Někdy je to dost ke změně života.
Výzkum ukazuje: děti se silnou rodičovskou emocionální podporou vyvinou větší odolnost, sebevědomí a dlouhodobou motivaci.
Lidé obdivují Zlaté míče, triumfy v Lize mistrů, trofeje, góly. Málokdo si všimne matky za nimi. Z paní Dolores se nestala super star. Vychovala odolné dítě. Pozice superstar přišla později. Každý šampion potřebuje mít za sebou někoho, kdo věří jeho snům dříve, než to udělá svět.
Velká vítězství obvykle začínají dlouho před ziskem první trofeje.“
Tolik pozadí výstupu CR 7 až k nesmrtelnosti.
Tašky si nosil sám
Teď ještě jeden příběh dokumentující, že na Olymp se lze vyšplhat různými způsoby. Důkaz podal Toni Nadal, který vypiplal ze synovce Rafaela tenisovou legendu.
Podrobnosti už nechme opět na Krcelicovi:
„Jeho největší lekce neměla nic společného s tenisem. Předtím než Rafael posbíral 22 grandslamových titulů, 14 titulů na Roland Garros a 92 titulů na okruhu ATP, byl jednoduše klukem učícím se disciplínu. Když mu bylo osm let, nechal ho hrát tenis s dětmi staršími o dva i o tři roky. Žádná vítězství, ale normalizace diskomfortu.
Rafael je od přírody pravák. Toni ho povzbudil, aby hrál tenis levou rukou. Proč? Aby si vytvořil konkurenční výhodu, která by mu vydržela celou kariéru.
Po vítězstvích nenásledovaly žádné oslavy. Po porážkách neexistovaly žádné výmluvy. Pozornost byla věnována jediné otázce – co jsem se naučil?
Toni nikdy nechtěl, aby si Rafa věřil, že je speciální. Takže i poté, co se stal slavným si Rafa stále nosil vlastní tašky, sbíral míče a respektoval každého v klubu.
Na Rolland Garos Rafa vyhrál přes 97 procent svých zápasů. Tahle dominance nevyrostla v Paříži. Začalo to na obyčejném tréninkovém kurtu na Mallorce.
Jedna věta definuje všechno: Pokud budete hledat výmluvy, váš soupeř vždycky vyhraje. Z toho vzešlo Rafovo nastavení.
Lidé obdivují Rafův forhend, rekordy, trofeje, ale málokdo postřehne tisíce náročných dnů, které se skrývají za tím.
Výzkumy říkají: Děti, které si vypěstují houževnatost, sebekontrolu a schopnost odloženého uspokojení, si v dlouhodobém horizontu vedou lépe než děti, které jsou chválené jen za talent.
Toni se nesnažil vychovat největšího tenisového hráče. Snažil se vychovat muže, který by dokázal zvládnout nepřízně osudu. Tenis byl prostě jen důsledek.
O pár roků později se stal Rafael Nadal jednou z největších legend sportovní historie. Ale Toni vždycky opakoval: Důležité vítězství se uskutečnilo předtím, než zápas začal.
Děti se zřídka stávají tím, co rodiče říkají. Stávají se tím, co rodiče důsledně předvádějí.
Tato lekce opravdu nikdy nebyla o tenisu. Byla o tom vychovat někoho dost silného na to, aby čelil světu.“
Generace bez pohybu
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