Tvrdé novozélandské rány, které v tomto roce poslaly k zemi Jiřího Procházku, jsou ve světě smíšených bojových umění interpretovány jednoznačně: jako značný ústup ze slávy českého bojovníka. Zahraniční experti i média po Procházkově katarské porážce s Navajo Stirlingem na jedné straně vyzdvihují minulé Čechovy úspěchy, na druhé ale pokládají nepříjemné otázky.
Procházka měl k duelu s mladým neporaženým Stirlingem výhrady od samého počátku. Věděl, že může jen ztratit.
Jenže s vhodnějšími soupeři v polotěžké divizi UFC byla složitá komunikace, nikdo se s českou hvězdou nechtěl utkat. A tak Procházka nakonec souhlasil se Stirlingem, tréninkovým sparingpartnerem Carlose Ulberga, se kterým prohrál po šokujícím k.o. v dubnu v Miami.
„Znají mě, ale myslím, že pořád pracují se starou verzí Jiřího. Podle mě se budou připravovat na úplně jiného soupeře,“ hlásil Procházka sebevědomě před zápasem.
Ten skutečně ukázal odlišného „BJP“, ovšem nešlo o změnu pozitivní.
„Cítil jsem se ostře, velmi dobře připravený. Ale možná tam bylo z mé strany moc taktiky a málo tlaku,“ uznal v prvním vyjádření čtyřiatřicetiletý rodák z Hostěradic
Čech, který se proslavil neortodoxním stylem, schopností ustát tvrdé direkty, chaosem a nepředvídatelností, tentokrát působil příliš opatrně a zabržděně, což světové experty překvapilo.
„Procházka dosud v kariéře neprohrál dva zápasy v řadě. Tahle série ale končí přesvědčivým způsobem. Vyvolává to otázky ohledně jeho budoucnosti,“ napsal v reportáži server MMA Fighting a připomněl, že z posledních pěti zápasů vyhrál Procházka pouze dva.
„Bohužel i jako nejskalnější fanoušek Jiřího na planetě jsem tušil, že tohle přijde. Jeho styl představoval určitou skulinu v systému a fungoval jen díky jeho obrovskému sebevědomí a přesvědčení, že ho nikdo nedokáže vypnout. Teď mu ale tahle maska spadla,“ prohlásil populární youtuber The MMA Guru.
Analytik vystupující pod jménem Luke sobotní klání popsal jako „brutální střet s realitou pro Procházku“.
„Fanoušci milují Jiřího nekonvenční styl boje, tedy až do chvíle, kdy se někdo odmítne přizpůsobit jeho hře. Stirling se nenechal rozhodit jeho otočkami, krkolomnými pohyby ani divokými přestřelkami. Zachoval klid, útočil na nohy, hlídal si vzdálenost a nakonec Jiřího nachytal drtivým pravým hákem,“ popsal.
Sám Stirling hovořil po utkání podobně.
„Jeho zápasy většinou končí někde kolem desáté, dvanácté minuty. Proto jsem si dával velký pozor na rozložení sil. Nechtěl jsem se zbytečně přepínat, plýtvat údery. Bylo vidět, jak v něm postupně roste úzkost, zatímco já si pomalu nacházel cestu. O tom to bylo, postupně ho rozebrat,“ vyprávěl devětadvacetiletý bojovník.
Do českého soupeře si ještě lehce rýpl. „Rozhodující je, jestli ho trefíte čistě. Je úplně jedno, kolik meditací absolvujete nebo kolikrát se zmlátíte kopřivami. V tomhle sportu rozhodují schopnosti,“ uvedl Stirling.
„Kolikrát ještě budeme označovat Jiřího bezhlavý styl za zábavný, než si přiznáme, že má vážné nedostatky v obraně? Teď přichází nepříjemná otázka: je Jiří stále zápasníkem světové špičky, který má na titul, nebo si fanoušci pletou jeho schopnost bavit diváky s technickou převahou nad soupeři?“ dodal Luke v analýze.
„Nechceme trpělivého Jiřího. Chceme toho šílence, který boxuje do stromů. Co teď bude s Procházkou?“ ptal se magazín Home of Fight na sociální síti X.
Zápasník UFC Terrance McKinney nabídl odpověď, která se nabízí. Český fighter by podle něj měl zvážit přesun do střední váhy. „Měl by jít do 185 liber,“ napsal na sítě.
Ještě dál zašel bývalý bojovník Steven „Wonderboy“ Thompson. „Sakra, nechci Jiřího nijak shazovat, ale možná by měl brzy odejít do důchodu,“ zahlásil ve svém pořadu.
„Pokud nemáte zvládnuté technické základy ve chvíli, kdy se v UFC dostáváte k velkým zápasům, je nesmírně obtížné, ne-li nemožné, udržet si úspěšnost. V mnoha případech je pak pád stejně rychlý jako vzestup,“ uvedl k Procházkovi další exfighter Kenny Florian.
Přes zcela pochopitelnou kritiku se ve světě objevují i připomínky toho, co bývalý český šampion v elitní divizi dokázal.
„Jiří Procházka byl vždy jedním z nejodvážnějších a nejatraktivnějších zápasníků, kteří kdy vstoupili do oktagonu. Bojovník, který nikdy neustupuje, nevolí bezpečnou cestu a v kleci pokaždé nechává všechno,“ připomněl magazín Fightcore.
„Dnešní večer nám krutě připomněl, jak nemilosrdný tento sport dokáže být. Pár porážek ale nikdy nevymaže všechny ty neuvěřitelné okamžiky, nezapomenutelné bitvy a bojovného ducha, díky nimž si Jiří získal tolik obdivu a respektu po celém světě,“ dodal.
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