Ostatní sporty

"Takové srdce pro český nároďák jsem ještě neviděl." Hrdina zápasu si vzal i rekord

ČTK ČTK
před 52 minutami
Čeští basketbalisté zvítězili v Tallinnu nad domácím Estonskem 97:92 a uspěli i ve druhém utkání v kvalifikaci o postup na mistrovství světa.
Tomáš Satoranský
Tomáš Satoranský | Foto: Profimedia.cz

Navázali na páteční vítězství z Prahy nad Švédskem 97:80 a vládnou skupině H.

Rozehrávač Tomáš Satoranský nastřílel 18 bodů a 16 asistencemi překonal kvalifikační rekord, který vytvořil v pátek v Praze Švéd Ludde Hakanson (15). 

"Tomáš si zaslouží absolutorium. Co dnes předvedl… Dostávám se do emocí, když o tom mluvím, protože takové srdce pro český nároďák, to jsem ještě neviděl," ocenil kouč reprezentace Luboš Bartoň.

"Na konci udělal několik klíčových akcí a je to samozřejmě nejlepší hráč tohoto týmu," rozplýval se.

Ve chvále pak pokračoval. "Vždycky jsme věděli, že Saty je kompetitivní a že Luddemu Hakansonovi, se kterým se velmi dobře známe a udělal rekord proti nám, to vrátí. Ale netušil jsem, že to bude hned. Takže velká věc," prohlásil Bartoň.

"Byl to opravdu kvalitní zápas pro všechny, kdo mají rádi hodně bodů a úspěšných trojek, kterých bylo zejména do poločasu spousta. A nebylo to kvůli špatným obranám, protože oba týmy dobře pohybovaly míčem, což není vždy pravidlem, i když tam jistě bylo i pár chyb na obou koncích hřiště," hodnotil trenér českého týmu.

Domácí krátce před koncem navýšili vedení až na 92:87, ale závěr patřil Čechům. Necelé tři minuty před koncem zahájil obrat trojkou Sehnal, skóre otočili Satoranský s Hrubanem a 79 vteřin před koncem uzavřel účet košem a proměněnou šestkou Martin Svoboda.

Další duely čekají svěřence trenéra Bartoně na přelomu února a března se Slovinskem v hale soupeře i doma.

Skupina H kvalifikace MS basketbalistů 2027:

Estonsko - Česko 92:97 (29:27, 53:58, 74:80)

Sestava a body Česka: Satoranský 18, Bálint a Hruban po 11, Kárník 10, Peterka 9 - Sehnal 15, Kyzlink a Martin Svoboda po 8, Zídek 5, Samoura 2, Kříž, Rylich.

Fauly: 24:22. Trestné hody: 25/20 - 23/18. Trojky: 12:13. Doskoky: 29:31.

Švédsko - Slovinsko 83:94

1. Česko 2 2 0 194:172 4
2. Estonsko 2 1 1 186:190 3
3. Slovinsko 2 1 1 187:177 3
4. Švédsko 2 0 2 163:191 2
 
Češky slaví na mistrovství světa postup, dál ale nemají žádný bod

Češky slaví na mistrovství světa postup, dál ale nemají žádný bod

Bojoval o život, přišel o půlku lebky. Toho dne jsem využil žolíka, říká Francouz

Bojoval o život, přišel o půlku lebky. Toho dne jsem využil žolíka, říká Francouz

Cynický faul za stavu 73:0. Světové hvězdě hrozí za šílený zkrat dlouhý distanc

Cynický faul za stavu 73:0. Světové hvězdě hrozí za šílený zkrat dlouhý distanc

"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem
