"Takové srdce pro český nároďák jsem ještě neviděl." Hrdina zápasu si vzal i rekord

Navázali na páteční vítězství z Prahy nad Švédskem 97:80 a vládnou skupině H.
Rozehrávač Tomáš Satoranský nastřílel 18 bodů a 16 asistencemi překonal kvalifikační rekord, který vytvořil v pátek v Praze Švéd Ludde Hakanson (15).
"Tomáš si zaslouží absolutorium. Co dnes předvedl… Dostávám se do emocí, když o tom mluvím, protože takové srdce pro český nároďák, to jsem ještě neviděl," ocenil kouč reprezentace Luboš Bartoň.
"Na konci udělal několik klíčových akcí a je to samozřejmě nejlepší hráč tohoto týmu," rozplýval se.
Ve chvále pak pokračoval. "Vždycky jsme věděli, že Saty je kompetitivní a že Luddemu Hakansonovi, se kterým se velmi dobře známe a udělal rekord proti nám, to vrátí. Ale netušil jsem, že to bude hned. Takže velká věc," prohlásil Bartoň.
"Byl to opravdu kvalitní zápas pro všechny, kdo mají rádi hodně bodů a úspěšných trojek, kterých bylo zejména do poločasu spousta. A nebylo to kvůli špatným obranám, protože oba týmy dobře pohybovaly míčem, což není vždy pravidlem, i když tam jistě bylo i pár chyb na obou koncích hřiště," hodnotil trenér českého týmu.
Domácí krátce před koncem navýšili vedení až na 92:87, ale závěr patřil Čechům. Necelé tři minuty před koncem zahájil obrat trojkou Sehnal, skóre otočili Satoranský s Hrubanem a 79 vteřin před koncem uzavřel účet košem a proměněnou šestkou Martin Svoboda.
Další duely čekají svěřence trenéra Bartoně na přelomu února a března se Slovinskem v hale soupeře i doma.
Skupina H kvalifikace MS basketbalistů 2027:
Estonsko - Česko 92:97 (29:27, 53:58, 74:80)
Sestava a body Česka: Satoranský 18, Bálint a Hruban po 11, Kárník 10, Peterka 9 - Sehnal 15, Kyzlink a Martin Svoboda po 8, Zídek 5, Samoura 2, Kříž, Rylich.
Fauly: 24:22. Trestné hody: 25/20 - 23/18. Trojky: 12:13. Doskoky: 29:31.
Švédsko - Slovinsko 83:94
|1.
|Česko
|2
|2
|0
|194:172
|4
|2.
|Estonsko
|2
|1
|1
|186:190
|3
|3.
|Slovinsko
|2
|1
|1
|187:177
|3
|4.
|Švédsko
|2
|0
|2
|163:191
|2