Myslím na důchod, přiznal doma Pogačar. Expert ho chápe a přidává: Merckxe nepřekoná

"Mnoha lidem to může připadat směšné, ale už odpočítávám čas do důchodu. Pravdou je, že sportovní kariéra není příliš dlouhá," zmínil král cyklistiky, který v září oslaví teprve 27. narozeniny.
"Jedním z mých cílů jsou olympijské hry v Los Angeles, ty se konají za tři roky. Pak začnu o konci kariéry přemýšlet, uvidíme," upřesnil.
Pogačar už čtyřikrát vyhrál Tour de France a jediný triumf ho dělí od rekordmanů Eddyho Merckxe, Jacquese Anquetila, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.
Se sbírkou 21 vyhraných etap z tohoto závodu může v budoucnu útočit také na rekord Marka Cavendishe (35).
K tomu má z loňského roku na kontě vítězství z italského Gira a titul světového šampiona.
Mimo jiné vyhrál rovněž devět cyklistických "monumentů" (čtyřikrát Kolem Lombardie, třikrát Lutych-Bastogne-Lutych a dvakrát Kolem Flander).
"Začal jsem vítězit docela brzy a od té doby se všechno daří. Každý rok trénujeme tvrději a rychleji, takže se těším na svou budoucnost," vyprávěl Pogačar v domácím prostředí.
V rodné Komendě nedaleko od Lublaně ovládl před krajanem Lukou Mezgecem a Italem Matteem Trentinem večerní kritérium, které nese jeho vlastní jméno.
Mimo cyklistické závody žije Pogačar v Monaku a po návratu domů do Slovinska hovořil o tom, jak rád vidí přátele a sousedy. S dychtivými fanoušky se fotil nebo jim rozdával autogramy.
Řečmi o důchodu však tak trochu naplnil jejich obavy.
Už po dojezdu do Paříže před patnácti dny v jednom z rozhovorů tajemně podotkl, že jel možná svou poslední Tour. Že člověk nikdy neví.
Nezvykle působila i jeho vyjádření v průběhu třetího týdne "Staré dámy". Jindy veselý a vždy ambiciózní Pogačar mluvil o tom, jak se těší domů na odpočinek.
"Byla to jedna z nejtěžších Tour, které jsem jel, takže nemůžeme čekat, že budu po dobu všech 21 etap zářit štěstím. Byly i těžké dny," odpovídal Pogačar novinářům ve Slovinsku.
"Odpočinul jsem si, resetoval se, takže teď už normálně pokračujeme dál," doplnil a potvrdil svůj program na zbytek sezony.
Španělskou Vueltu nepojede. Chystá se na zářijové jednorázovky v Québecu a Montrealu a na mistrovství světa ve Rwandě. V říjnu by měl absolvovat evropský šampionát ve Francii a svou oblíbenou Lombardii.
"Na Tour se pravděpodobně vrátím," ubezpečil ještě. "V principu je to ten největší závod a nemyslím si, že mě tým nechá doma," dodal.
Po zmíněné olympiádě 2028 v Los Angeles by mohl do Pogačarova plánu na pozvolný konec kariéry zapadnout případný start Tour de France v jeho rodné zemi.
O takzvaný Grand Départ v letech 2029 nebo 2030 se uchází i Česko a předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek podotkl, že Slovinci jsou v boji o možné pořadatelství jedním z hlavních soupeřů.
Je skoro nemožné představit si, že by Tour startovala ve Slovinsku a Pogačar by na startu chyběl, protože by už s cyklistikou skončil.
Zároveň poslední vyjádření jezdce týmu UAE pochopitelně rezonovala i mezi cyklistickými experty.
A třeba bývalá irská hvězda Sean Kelly, vítěz Vuelty 1988 a držitel čtyř zelených dresů z Tour, má pro Pogačara pochopení.
"Má před sebou ještě ty tři roky, ale potom? Bude schopný udržet si koncentraci, bude chtít pokračovat? Dokážu si představit, že si řekne dost, že už to stačí," zamýšlel se Kelly.
Pogačarův výbušný styl cyklistiky a schopnost útočit na vítězství takřka ve všech typech etap či závodů si podle Kellyho vyžaduje mimořádně tvrdý trénink. Což se prý hodí ke kratší a intenzivní kariéře.
"S vrcholnou cyklistikou začal velmi mladý, takže si nemyslím, že jeho kariéra bude nějak dlouhá," pokračoval Kelly pro web Sticky Bottle. Přidal také srovnání s belgickou legendou Merckxem.
Sám Merckx, donedávna všeobecně uznávaný jako nejlepší cyklista v historii, vloni po mistrovství světa prohlásil, že Pogačar už je nad ním.
"Co se týče talentu, Pogačar je rozhodně lepší," souhlasil Kelly.
"Zatímco Merckx se v horách trochu trápil a lehčí jezdce porážel spíše v časovkách a na rovinách, Pogačar se i těm nejlepším vrchařům vzdaluje. A navíc se vyrovná nejlepším časovkářům, vyhrává klasiky na různých terénech," vypočítával.
"Ale jestli překoná Merckxův rekord? To je jiná otázka. Na Tour ano, ale pak se musíte podívat na Giro a Vueltu, tolik závodů. Pogačar by musel odjet spoustu let, aby se mu vyrovnal," uzavřel Kelly.
Na Tour platí mezi Merckxem a Pogačarem aktuální skóre 5:4. U Gira je tato bilance v poměru 5:1 a u Vuelty 1:0 ve prospěch Belgičana.