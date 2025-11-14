Ostatní sporty

"Merckxovi by nemohl ani vázat tkaničky." Belgičan překvapil ostrou kritikou Pogačara

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 22 minutami
Cyklistický fenomén Tadej Pogačar je v posledních letech tak úspěšný, až se zmínky o něm a časté superlativy na jeho adresu některým zajídají. Jinak si nelze vysvětlit výstup bývalého belgického jezdce Rogera de Vlaemincka.
Letos zaznamenal Tadej Pogačar mimo jiné čtvrté vítězství na Tour de France.
Letos zaznamenal Tadej Pogačar mimo jiné čtvrté vítězství na Tour de France. | Foto: Reuters

78letý De Vlaeminck, čtyřnásobný vítěz slavného závodu Paříž-Roubaix a jeden z nejlepších klasikářů v historii, se do Pogačara opřel v nedávném rozhovoru pro belgický deník Het Laatste Nieuws.

Mluvil o tom, jak mu vadí srovnání Slovince s Eddym Merckxem, který byl dlouhá léta považován za neotřesitelného krále cyklistických dějin a závodil ve stejné éře jako De Vlaeminck.

"Je to nesmysl, Pogačar mu nesahá ani po kotníky. Vlastně by mu nemohl ani vázat tkaničky," rozhořčil se Belgičan.

"Že by mohl být stejně dobrý? Ale jděte. Novináři, kteří sahají k takovému srovnání, o cyklistice nic nevědí," pokračoval De Vlaeminck.

A pak si ještě přisadil: "Kdyby mi dnes bylo 22 let a jel bych v pelotonu s Pogačarem, neodpáral by mě."

27letý Slovinec je přitom uznáván právě díky svému agresivnímu stylu, je znám jako mimořádně závodnický typ. Dokáže vítězit takřka ve všech druzích závodů a etap.

Čtyřikrát vyhrál Tour de France (zde mu chybí jeden triumf k dorovnání Merckxe), dvakrát mistrovství světa a vloni při jediné účasti v kariéře také italské Giro. Opanoval už deset "monumentů".

Aktuálně má Pogačar na kontě 108 profesionálních vítězství, nenasytný "Kanibal" Merckx jich nasbíral 525. Tímto pohledem se srovnávat nedají, jenže cyklistika a její kalendář se za půlstoletí dramaticky změnily.

Prskání De Vlaemincka působí o to absurdněji, když vezmeme v potaz loňské vyjádření samotného Merckxe. Poté, co si Slovinec v Curychu dojel pro titul mistra světa exhibičním způsobem s útokem 100 kilometrů před cílem, ho Merckx naprosto velebil.

"Je jasné, že teď už je nade mnou," prohlásil Belgičan. "Nemůžete mezi sebou porovnávat jednotlivé éry, ale tohle je zkrátka neuvěřitelný jezdec," přidal.

De Vlaeminckova slova o tom, že Pogačar nesahá Merckxovi ani po kotníky, namíchla jiného předního cyklistu z 80. let minulého století, Itala Riccarda Magriniho.

"Možná prostě stárne, je senilní," reagoval na De Vlaemincka. "Jako k jezdci jsem k němu měl vždy ohromný respekt, rozuměli jsme si. Ale takto snižovat Tadejovy výkony je absolutně mimo," řekl.

"Kvůli tréninku, převodům nebo výživě je absurdní srovnávat různé éry. Merckx byl Merckx, Hinault byl Hinault a Pogačar je Pogačar," podotkl Magrini a nesouhlasil ani s tvrzením, že by měl Slovinec v současné cyklistice slabou konkurenci.

Jonas Vingegaard ho dvakrát porazil v celkové klasifikaci Tour, na letošním MS ve Rwandě dostal zase v časovce naloženo od Remca Evenepoela. Při jednorázových závodech je pak velkým Pogačarovým soupeřem Mathieu van der Poel.

"Osobně si současnou cyklistiku užívám a nechápu lidi, kteří tvrdí, že Pogačar nemá soupeře," komentoval Magrini.

Na letošní Tour de France ukázal Pogačar svou velikost i tím, jak se ve třetím týdnu vypořádal s ostrou bolestí kolena. Slovincovi parťáci měli obavy, zda skvěle rozjetý závod dokončí, ale Pogačar nedal navenek mimo tým nic najevo a přivezl žlutý dres do Paříže.

Příští rok tak bude moct na nejslavnějším závodě útočit na vyrovnání "svaté" čtveřice Jacques Anquetil, Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain, jež vyhrála Tour pětkrát.

Ostatní sporty sport Obsah cyklistika silniční cyklistika Tadej Pogačar Eddy Merckx Tour de France

