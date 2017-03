Skifař Synek se znovu učí dýchat. Ale ponožky už navlékám snáz, směje se

před 35 minutami

Skifař Ondřej Synek, trojnásobný olympijský medailista, končí tento týden se zimní přípravou a 20. března se vydá do Itálie na veslařské soustředění. Poolympijské období bývá programově chudší, ale to neplatí o letošním roce. Ve dnech 26. - 28. května se totiž v Račicích koná mistrovství Evropy. Do České republiky se tak vrací po předlouhých 56 letech. "Ze svého vystoupení v Račicích mám určité obavy, protože takový závod před domácím publikem jsem nikdy nejel," říká rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdy jste naposledy seděl ve skifu?

Na olympiádě v Riu, ale letošní zimní příprava bez vody nebyla žádnou výjimkou. Jako vždy jsem se věnoval veslařskému trenažeru a většinou v pohodě se dvěma kluky z dvojky bez kormidelníka. Jsem rád, že poslední test po velké námaze prozradil dobrý čas. Výkonnost se jeví stejně dobrá, jako v minulých letech. Víc však prozradí až můj trénink na vodě. Nejdůležitější je hlavně můj dobrý zdravotní stav.

V pondělí se vydáte za teplem do Itálie. Kam a co si od tohoto soustředění slibujete?

Jedu k jezeru poblíž Milána, kde jsem byl už loni a líbilo se mi tam. V tamějším australském olympijském centru je špičkové zázemí a vynikající podmínky ke kvalitní přípravě. V každém případě bych se tam měl dovědět, v jaké jsem formě.

Zmínil jste se o zdravotním stavu. Takže záda už jsou v pořádku?

Chodím dvakrát týdne cvičit v Pavlu Kolářovi a za dva měsíce cítím nemalé zlepšení. Jde o zpevnění hlavně břišních svalů kolem páteře. Jsou tam výhřezy a posuny plotýnek, takže se učím jinak dýchat. Chce to vytrvalost a vůli. Ještě jsem zvědav, zda se záda neozvou v lodi, která je vratká a budu se na ni jinak pohybovat. Zatím mohu jen s radostí konstatovat, že ponožky se mi už navlékají snadněji, než loni (smích).

Vraťme se do zimních měsíců. Byl to stále jen trénink na trenažeru a posilování?

Kdepak, hodně času jsem věnoval běžeckému lyžování, a to včetně závodů. Absolvoval jsem třicetikilometrový úsek Jizerské padesátky i padesátikilometrový běh v rámci Krkonošské sedmdesátky. Doběhl jsem na 24. resp, osmém místě, což mě vcelku potěšilo. A navíc na běžkách jsem si zkrátil zimu a užil si krásné tři týdny také v Itálii.

Máte už program závodů po návratu z Milána?

Už 8. dubna je mistrovství republiky, potom kontrolní závod v Račicích a koncem května evropský šampionát. Pak budou následovat vystoupení ve Světovém poháru, možná se vydám na regatu do Amsterdamu a vrcholnou akcí roku je mistrovství světa.

S jakými představami do letošní sezony vstupujete?

S věkem stoupá vytrvalost a klesá rychlost. Snad z té první pravdy po 16 letech zkušeností bude nejvíc těžit. S novým reprezentačním anglickým trenérem jsme se dohodli, že letošní sezonu chci absolvovat bez stresu, užít si ji, a to jak v přípravě, tak i závody. Byl bych samozřejmě moc rád, když se mi povede dosáhnout pěkných výsledků, ale pokud se mi to podle představ nepodaří, tak nešťastný z toho nebudu.

Prozradil jste vaše úspěchy v běžeckém lyžování. Nechcete v reprezentaci nahradit Lukáše Bauera, který zřejmě letos končí?

Zatím ne, ještě na to nemám. Vždyť na Jizerce jsem si nedokázal ani správně namazat lyže (smích).

