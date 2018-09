Synek rekordní zlato nepřidal, připravil ho o něj krab. Skoro jsem se zastavil, řekl

před 1 hodinou

Ondřej Synek na šesté zlato z MS nedosáhl. Ve finálovém závodě po chybě na startu dokázal vybojovat stříbro, vzhledem k okolnostem skvělý výsledek.

Plovdiv (od našeho zpravodaje) - Poryv větru krátce po startu finálového závodu zmařil snahy Ondřeje Synka na zisk zlaté medaile. Pětatřicetiletý veslař bojoval o šestý titul mistra světa, který by z něj učinil nejlepšího skifaře historie.

Jenže český závodník po pár tempech závodu téměř zastavil.

Než znovu nabral rychlost, vítěz závodu Nor Kjetil Borch si vypracoval velký náskok. A za ním i zbytek startovního pole.

"Hned po startu asi po třech čtyřech záběrech jsem zachytil veslem o bójku a hned na to jsem chytil kraba," popsal klíčový moment Synek. List vesla se mu, zjednodušeně řečeno, zasekl po poryvu větru ve vodě, zbrzdil a pootočil loď. Ve veslařském slangu se tomuto jevu říká "krab". "Skoro jsem se zastavil," krčil rameny Synek.

Příliš zklamaný ale nebyl, věděl, že po takovém začátku mohl závod dopadnout hůř.

"Když jsem viděl, co se na tom startu stalo, tak jsem byl dost zvědavý, jak to dopadne," přiznal trenér Milan Doleček a připomněl závod ve švýcarském Luzernu, kdy českému skifaři vypadlo veslo. "Byl z toho tehdy tak rozhozený, že už nebyl schopný jet druhou půlku závodu pořádně," řekl.

V Plovdivu ale zabojoval a dojel si nakonec pro stříbro. Dokázal se dostat bleskově zpět do tempa a neztratit kontakt s ostatními závodníky. "Borch se vzdaloval, takže jsem musel v první pětistovce zapnout, aby mi moc neujel, ale kvůli tomu jsem nechal moc sil," litoval.

Na kanále v Plovdivu oproti předchozím klidným dnům panovaly větrnější podmínky, organizátoři dokonce uvažovali nad přesunutím drah. "Silný vítr z boku mě hodil na bójku," popsal Synek příčinu zpomalení. "Boj zlato pro mě v tu chvíli úplně neskončil, ale hodně ho to ovlivnilo," krčil rameny.

"Zklamal mě průběh závodu, hodně foukal vítr a jak se jsem tam zůstal viset, už to nešlo dojet. Borch jel celou dobu přede mnou a když viděl, že dávám nástup, tak na to okamžitě reagoval. Bylo to nedojetelné," dodal k průběhu boje o své šesté zlato. "Pro mě nejsou statistiky zase tak moc důležitý, ale zlato by bylo hezčí. Mám jich pět a půl," smál se nejúspěšnější český veslař. "Třeba to vyjde. Moje kariéra je ověnčená medailemi," poukázal na fakt, že má 15 medailí z 15 velkých finále.

Na finále si Synek nevybral zrovna šťastný den. Poukázal i na fakt, že oproti soupeřům měl poloviční čas na rozveslování. "Organizátoři říkali, že budou přehazovat rozlosování na druhou stranu, že bude dvacet minut zpoždění. Byl jsem ve stanu a najednou vidím, jak soupeři chodí na vodu. Běžel jsem rychle zjistit, co se děje a najednou říkali: Žádné zpoždění, zase jedeme podle plánu," podivoval se.

Synkova slova potvrdil i trenér Doleček. "Sešlo se víc věcí najednou. Měli jsme kratší rozveslování, k tomu se připsala nervozita, vítr a zmatek před odjezdem," vyčetl sezam věcí, které se neodehrály podle plánu.

Pětinásobný světový šampion nicméně potvrdil, že i v pětatřiceti letech patří ke světové špičce a může směle pomýšlet na olympiádu, která se koná v Tokiu za dva roky.

"Nebýt toho kraba na startu, tak by to dnes nejspíš vyhrál," byl přesvědčený Doleček. "Jsem pořád na špičce, furt můžu o zlato jet, i když Tokio je ještě daleko. Za dva roky se může stát cokoliv. Zatím se budou koukat směrem k příští sezoně, v níž bude potřeba se do Tokia kvalifikovat," přemýšlel Synek nahlas.

Po náročné sezoně čeká pětatřicetiletého veslařského matadora vytoužená dovolená. S rodinou se chystá odpočinout do Beskyd. "Teď si dám ale pivo, tunu grilovaných klobás a vypnu se," ohlásil s úsměvem od ucha k uchu.