Synek i další. Do finále veslařského ME už postoupily tři české posádky

před 45 minutami

Zatím tři české posádky dnes dokázaly postoupit do finále mistrovství Evropy ve veslování v Račicích. Z prvního místa v semifinále prošel do boje o titul skifař Ondřej Synek, z oprav poté dvojka bez kormidelníka Lukáš Helešic, Jakub Podrazil i dvojskif Jitka Antošová, Kristýna Fleissnerová.

Račice - Zatím tři české posádky dnes dokázaly postoupit do finále mistrovství Evropy ve veslování v Račicích. Z prvního místa v semifinále prošel do boje o titul skifař Ondřej Synek, z oprav poté dvojka bez kormidelníka Lukáš Helešic, Jakub Podrazil i dvojskif Jitka Antošová, Kristýna Fleissnerová.

Synek bez problémů vyhrál páteční úvodní rozjížďku a nezaváhal ani dnes. Druhého Bělorusa Stanislava Ščarbačenju porazil o více než sekundu. V závěru ale opět viditelně šetřil síly na boj o pátý kontinentální titul v kariéře.

Antošové s Fleissnerovou i Helešicovi s Podrazilem v pátek o jedno místo unikl přímý postup do bojů o medaile, dnes ale nezaváhali a do finále se kvalifikovali.

Antošová s Fleissnerovou porazily druhé Norky Theu Helsethovou a Marianne Madsenovou o více než dvě sekundy a vyhrály stejně jako Synek stylem start - cíl.

"Nevím, jak to vypadalo ze břehu, ale musely jsme hodně závodit. Nebylo to pohlídané. Norky nás překvapily, že jely tak rychle, ale s postupem jsme určitě spokojené," řekla Antošová, která se svou parťačkou obhajuje bronz z loňského ME. "Finále bude hodně vyrovnané, nedá se říct, že by byly nějaké jasné favoritky. Možná Holanďanky, ale ostatní na tom budou stejně. Bude to velký boj," dodala Antošová.

Helešic s Podrazilem nestačili jen na britskou dvojici Jacob Dawson, Matthew Rossiter. "Celou dobu jsme byli na druhém místě. Před námi byli asi 1250 metrů Bělorusové, a když do toho pak šlápli Britové, tak jsme s nimi neudrželi tempo. Tajně jsem ale doufal, že to Bělorusové psychicky nezvládnou, což se potvrdilo, a my jsme přes ně taky přešli. Pak už jsme si postup pohlídali," řekl Podrazil.

V B finále se v neděli představí skifařka Lucie Žabová, skifařka lehkých vah Monika Nováková, dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek a čtyřka bez kormidelníka Jakub Makovička, Jan Potůček, Jakub Paroulek, Kornel Altman.

Dnes se v Račicích představí v bojích o finále ještě dvě české posádky.