Švýcarky probraly florbalistky ze zlatého snu. I stříbro je ale historický úspěch

České florbalistky prohrály ve finále mistrovství světa v Ostravě ve vyprodané Ostravar Areně se Švýcarskem 0:2, přesto dosáhly ziskem stříbra historického úspěchu.
Dosud měly ve sbírce dva bronzy z let 2011 a 2023. Švýcarky slaví po dvaceti letech druhý titul. Vítěznou branku dala v čase 12:14 Celine Stettlerová a 38 sekund před koncem přidala při power play do prázdné branky pojistku Isabelle Gerigová.
"Bolí to hodně a asi ještě nějakou chvíli bude. Já jsem strašně pyšná na celý tým, že jsme včera zvládly semifinálový zápas. Dneska jsme bojovaly, ale bohužel to nestačilo, nepodařilo se nám dát gól a s tím se těžko vyhrává," řekla novinářům obránkyně Denisa Ratajová.
Návštěva 8 844 fanoušků překonala rekord MS z finále mezi Finskem a Švédskem z roku 2015 v Tampere, kam zavítalo 6 517 diváků. Šampionát byl rekordní i s celkovými 67 736 diváky během 48 zápasů, což překonalo dosavadní maximum 44 513 fanoušků z Neuchatelu 2019.
Obránkyně Šárka Staňková byla jako první Češka vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje a získala Golden Shoe Award. Dostala se také do All Stars týmu, kde nechybí v defenzivě ani Nela Jiráková a v útoku Michaela Kubečková, která ve finále chyběla.
Česká kapitánka si v závěru sobotního semifinále s Finskem (1:0) natrhla zadní stehenní sval na pravé noze a s berlemi nechyběla u střídačky. Do středu první formace se místo ní přesunula Nikola Štekerová ze třetího útoku, kam se zařadila Sofie Gocová. Čestné buly vhodila držitelka všech ofenzivních rekordů historie české reprezentace Eliška Krupnová.
Skóre mohly otevřít v polovině úvodní části Češky. Denisa Ratajová v přesilové hře při vyloučení Anniny Faisstové trefila z levé strany bližší tyč. V čase 12:14 se naopak radovaly Švýcarky, kdy střelou skoro od poloviny hřiště překonala Nikolu Příleskou Stettlerová.
Ve 24. minutě pomohla švýcarské brankářce Laře Heiniové opět pravá tyč po střele Venduly Beránkové, kterou ještě tečovala zády ve velkém brankovišti Michaela Mechlová.
V polovině druhé části měla možnost na vyrovnání také Anna Brucháčková. Příleská si poradila se střelou Gerigové a na druhé straně v 39. minutě trefila Beránková horní tyč.
Ve 47. minutě vytěsnila Heiniová bekhendovou dorážku Barbory Huskové a Linda Fuchsová také bekhendem zakončila akci do boční sítě. Švýcarská brankářka vyrazila i ránu Staňkové. V závěru český tým tlak ve vyrovnání neproměnil ani při při power play a do prázdné branky pečetila výsledek Gerigová.
Mistrovství světa florbalistek v Ostravě:
Finále:
Česko - Švýcarsko 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 13. Stettlerová (Larssonová), 60. Gerigová (Fitziová). Rozhodčí: Hultberg, Sabanovic (oba Švýc.). Vyloučení: 0:1, navíc Faisstová (Švýc.) 10 min. Bez využití. Diváci: 8844 (vyprodáno).
Sestava Česka: Příleská - Jiráková, Staňková, Stůjová, Ratajová, Mechlová, Beránková - A. Brucháčková, Štekerová, Klubalová - Bačová, Keprtová, Řepková - Husková, Gocová, Fuchsová - Trojánková. Trenér: Procházka.
O 3. místo:
Švédsko - Finsko 4:6 (1:3, 2:1, 1:2)
Branky: 6., 22. a 51. Nordstrandová, 26. Johanssonová - 17. a 27. O. Kauppiová, 11. V. Kauppiová, 14. Kippiläová, 42. E. Pietiläová, 56. Nordlundová. Rozhodčí: Friemel, Hasselberg (oba Švýc.). Vyloučení: 2:0. Využití: 0:2. Diváci: 5599.
Konečné pořadí: 1. Švýcarsko, 2. Česko, 3. Finsko, 4. Švédsko, 5. Lotyšsko, 6. Norsko, 7. Slovensko, 8. Dánsko, 9. Polsko, 10. Německo, 11. Nizozemsko, 12. Estonsko, 13. Japonsko, 14. Austrálie, 15. USA, 16. Singapur.
All Stars tým turnaje: Lara Heiniová (Švýc.) - Šárka Staňková, Nela Jiráková (obě ČR) - Veera Kauppiová (Fin.), Michaela Kubečková (ČR), Isabelle Gerigová (Švýc.).
Nejužitečnější hráčka turnaje: Šárka Staňková (ČR).
