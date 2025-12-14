Přeskočit na obsah
Benative
15. 12. Radana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ostatní sporty

Švýcarky probraly florbalistky ze zlatého snu. I stříbro je ale historický úspěch

České florbalistky slaví stříbro na MS
Finále MS florbalistek Česko - Švýcarsko
Finále MS florbalistek Česko - Švýcarsko
Finále MS florbalistek Česko - Švýcarsko
Finále MS florbalistek Česko - Švýcarsko
Zobrazit
7 fotografií
České florbalistky slaví stříbro na MS |
Foto: www.floorbal.sport
ČTK,Sport

České florbalistky prohrály ve finále mistrovství světa v Ostravě ve vyprodané Ostravar Areně se Švýcarskem 0:2, přesto dosáhly ziskem stříbra historického úspěchu.

Reklama

Dosud měly ve sbírce dva bronzy z let 2011 a 2023. Švýcarky slaví po dvaceti letech druhý titul. Vítěznou branku dala v čase 12:14 Celine Stettlerová a 38 sekund před koncem přidala při power play do prázdné branky pojistku Isabelle Gerigová.

"Bolí to hodně a asi ještě nějakou chvíli bude. Já jsem strašně pyšná na celý tým, že jsme včera zvládly semifinálový zápas. Dneska jsme bojovaly, ale bohužel to nestačilo, nepodařilo se nám dát gól a s tím se těžko vyhrává," řekla novinářům obránkyně Denisa Ratajová.

Návštěva 8 844 fanoušků překonala rekord MS z finále mezi Finskem a Švédskem z roku 2015 v Tampere, kam zavítalo 6 517 diváků. Šampionát byl rekordní i s celkovými 67 736 diváky během 48 zápasů, což překonalo dosavadní maximum 44 513 fanoušků z Neuchatelu 2019.

Obránkyně Šárka Staňková byla jako první Češka vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje a získala Golden Shoe Award. Dostala se také do All Stars týmu, kde nechybí v defenzivě ani Nela Jiráková a v útoku Michaela Kubečková, která ve finále chyběla.

Reklama
Reklama

Česká kapitánka si v závěru sobotního semifinále s Finskem (1:0) natrhla zadní stehenní sval na pravé noze a s berlemi nechyběla u střídačky. Do středu první formace se místo ní přesunula Nikola Štekerová ze třetího útoku, kam se zařadila Sofie Gocová. Čestné buly vhodila držitelka všech ofenzivních rekordů historie české reprezentace Eliška Krupnová.

Skóre mohly otevřít v polovině úvodní části Češky. Denisa Ratajová v přesilové hře při vyloučení Anniny Faisstové trefila z levé strany bližší tyč. V čase 12:14 se naopak radovaly Švýcarky, kdy střelou skoro od poloviny hřiště překonala Nikolu Příleskou Stettlerová.

Ve 24. minutě pomohla švýcarské brankářce Laře Heiniové opět pravá tyč po střele Venduly Beránkové, kterou ještě tečovala zády ve velkém brankovišti Michaela Mechlová.

V polovině druhé části měla možnost na vyrovnání také Anna Brucháčková. Příleská si poradila se střelou Gerigové a na druhé straně v 39. minutě trefila Beránková horní tyč.

Reklama
Reklama

Ve 47. minutě vytěsnila Heiniová bekhendovou dorážku Barbory Huskové a Linda Fuchsová také bekhendem zakončila akci do boční sítě. Švýcarská brankářka vyrazila i ránu Staňkové. V závěru český tým tlak ve vyrovnání neproměnil ani při při power play a do prázdné branky pečetila výsledek Gerigová.

Mistrovství světa florbalistek v Ostravě:

Finále:

Česko - Švýcarsko 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 13. Stettlerová (Larssonová), 60. Gerigová (Fitziová). Rozhodčí: Hultberg, Sabanovic (oba Švýc.). Vyloučení: 0:1, navíc Faisstová (Švýc.) 10 min. Bez využití. Diváci: 8844 (vyprodáno).

Sestava Česka: Příleská - Jiráková, Staňková, Stůjová, Ratajová, Mechlová, Beránková - A. Brucháčková, Štekerová, Klubalová - Bačová, Keprtová, Řepková - Husková, Gocová, Fuchsová - Trojánková. Trenér: Procházka.

O 3. místo:

Švédsko - Finsko 4:6 (1:3, 2:1, 1:2)

Reklama
Reklama

Branky: 6., 22. a 51. Nordstrandová, 26. Johanssonová - 17. a 27. O. Kauppiová, 11. V. Kauppiová, 14. Kippiläová, 42. E. Pietiläová, 56. Nordlundová. Rozhodčí: Friemel, Hasselberg (oba Švýc.). Vyloučení: 2:0. Využití: 0:2. Diváci: 5599.

Konečné pořadí: 1. Švýcarsko, 2. Česko, 3. Finsko, 4. Švédsko, 5. Lotyšsko, 6. Norsko, 7. Slovensko, 8. Dánsko, 9. Polsko, 10. Německo, 11. Nizozemsko, 12. Estonsko, 13. Japonsko, 14. Austrálie, 15. USA, 16. Singapur.


All Stars tým turnaje: Lara Heiniová (Švýc.) - Šárka Staňková, Nela Jiráková (obě ČR) - Veera Kauppiová (Fin.), Michaela Kubečková (ČR), Isabelle Gerigová (Švýc.).

Nejužitečnější hráčka turnaje: Šárka Staňková (ČR).

Prohlédnout 7 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin

ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině

Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.

Reklama
Oto Klempíř, ministr kultury, politik
Oto Klempíř, ministr kultury, politik
Oto Klempíř, ministr kultury, politik

Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy

Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.

Reklama
Reklama
Reklama