Švýcar už si hověl jako vítěz, pak jen zatleskal. Tohle je šílenost, žasl Zabystřan

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Super G
Díky Zabystřanovi zavládla ve Val Gardeně česká vlajka |
Foto: REUTERS
Sport

Necelé dva měsíce před olympijskými hrami se Jan Zabystřan postaral o největší senzaci v mužském sjezdovém lyžování. Ve Val Gardeně vyhrál superobří slalom Světového poháru, což se nikomu z českých a československých lyžařů v historii nepodařilo.

Russian President Putin holds the annual press conference in Moscow
Pokud Ukrajina uspořádá volby, zastavíme v ten den palbu, naznačil Putin

Ukrajina není připravena jednat o územních ústupcích, zatímco Rusko chce konflikt ukončit mírovými prostředky, ale za podmínky odstranění hlavních příčin konfliktu, prohlásil v pátek ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň si kladl podmínky, které by vyloučily "speciální vojenskou operaci" vůči Evropě.

Woman,Chooses,Chicken,Eggs,In,A,Farm,Food,Store.,Food
Češi panikaří, skupují vejce ve velkém. „Budu to řešit,“ slibuje nový ministr

Hrozí nedostatek vajec na trhu? Producenti nestíhají a snaží se je sehnat v zahraničí. Chovy nosnic přitom ohrožuje ptačí chřipka a do toho se v Česku blíží úplný zákaz klecových chovů, který země na rozdíl od drtivé většiny států unie má už od roku 2027, což žene cenu vajec vzhůru. Pro deník Aktuálně.cz se teď k situaci vyjádřil i nový ministr zemědělství Martin Šebestyán.

Jan Zabystřan
Šok ve Val Gardeně: Zabystřan vyhrál závod SP! Jako první Čech v historii

Jan Zabystřan senzačně vyhrál superobří slalom Světového poháru ve Val Gardeně. Sedmadvacetiletý rodák z Kadaně se startovním číslem 29 porazil všechny soupeře, nejlepšího lyžaře současnosti Švýcara Marco Odermatta odsunul na druhé místo o 22 setin sekundy. Zabystřan se tím postaral o první triumf českého muže v SP ve sjezdovém lyžování.

