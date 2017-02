Svoboda zahájil SP v moderním pětiboji 14. místem

před 1 hodinou

Český olympijský vítěz z Londýna a moderní pětibojař David Svoboda zahájil sezonu 2017 čtrnáctým místem na závodě v Los Angeles.

Los Angeles - Moderní pětibojař David Svoboda skončil v úvodním závodu seriálu Světového poháru v Los Angeles čtrnáctý, druhý český reprezentant Ondřej Polívka obsadil 21. místo. Zvítězil Maďar Bence Demeter před stříbrným olympijským medailistou Pavlem Tymoščenkem z Ukrajiny a šampionem z Ria Alexandrem Lesunem z Ruska.

Svobodovi se nejlépe povedl závěrečný běh kombinovaný se střelbou, v němž byl v konkurenci 36 finalistů třetí, Polívka dokonce vyhrál parkúr. "Ondra byl na parkúru skvělý. U Davida se nám vyplatilo, že jsme se po změně bodování zaměřili víc na běh než na plavání. Dokázal se dostat mezi nejlepší tři, i když na své poměry nezastřílel úplně nejlépe," uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera.

Oba pětibojaři v soutěži doplatili zejména na výsledky v šermu, v němž se s negativní bilancí nevešli ani do první dvacítky. "Výsledek mohl být lepší, ale na úvod roku to není k zahození," konstatoval Svoboda, olympijský šampion z Londýna 2012. "Do šermířského turnaje jsem se těžko dostával hlavou. Fyzicky jsem připravený výborně, ale vzhledem k tomu, že je teprve únor, tak to technicky ještě není ono," řekl.

Polívka podle Kučery nezvládl šerm po povedeném začátku fyzicky. "Kluci bohužel šermovali na planši číslo jedna, kde museli vždy podstoupit dva zápasy hned po sobě, a to uškodilo hlavně Ondrovi, který se snaží při utkání maximálně využít časového limitu," vysvětlil Kučera.

