Skynet přichází, v Číně závodili skuteční Terminatoři. Běhali, přišli také o hlavu

Radek Vičík Radek Vičík
před 1 hodinou
Humanoidní hry v Číně přinesly naději i komiku: roboti závodili, hráli fotbal, ale i teatrálně padali.
Hladká stovka v rámci Světových her humanoidních robotů v Pekingu
Hladká stovka v rámci Světových her humanoidních robotů v Pekingu | Foto: Reuters

Diváci si museli připadat jako v dalším pokračování legendární ságy Terminator. Ale tenhle Skynet byl skutečný.

V Číně se odehrálo to, co vypadá jako futuristická olympiáda smíchu s příchutí paniky.

280 týmů z 16 zemí se mělo ukázat v tom nejlepším světle na Světových hrách humanoidních robotů - a věřte, že to bylo opravdu na ostří nože. Roboti sprintovali, bojovali v kickboxu i hráli fotbal - a většinou spadli.

Svět, který sleduje jejich křehké pokusy s očekáváním, je tak současně fascinován i pobouřen. Zástupci týmu studentů z Lipska to shrnuli trefně.

"Přijeli jsme hrát i vyhrávat. Ale taky zkoušet. Když to spadne, alespoň neinvestujeme stovky milionů do zbytečného produktu," řekl Max Polter. 

V aréně v Pekingu roboti - plně humanoidní, ale se špatnou koordinací pohybu - naráželi jeden do druhého při fotbale, padali v brankách nebo se hroutili při sprintu.

Část publika jásala. Ne, nebyla to radost nad vítězstvím - spíš nad groteskním spektáklem, kdy stroje dělají vše, co umí, až na to nejdůležitější: udržet se na nohou.

Ale nebyl to jen smích nad mechanickou tragikomedií. Čína investuje miliardy do humanoidů i z důvodu demografie - její obyvatelstvo totiž stárne. "Roboti jako budoucí chůvy pro seniory," hlásil čínský list People‘s Daily.

A ano, tam někde čekají i sci-fi superroboti, kteří v klidu nařežou dřevo i pomohou s vařením. Ovšem spíš než "Dobré ráno" uslyšíte zatím asi "Error 404: Home Comfort Not Found"…

Pro diváky to bylo drama s maskou technologie: zatímco křehcí humanoidi předváděli, co umí a jak často selhávají, jejich lidští promotéři klidně házeli ručníky do ringů, aby je "zvedli". Což je taková alegorie: lidstvo staví špičkovou technologii, ale stále ji musí držet za ruku.

Ač elegantní, i ty nejlépe navržené stroje měly největší problém s lidským prostředím. Schody? Lidé tančící v restauracích? Domácí práce? Oscara by za to nedostaly.

"Domov je pravděpodobně posledním místem, kde robota někdy uvidíte kvůli bezpečnosti," varoval Kyle Chan z univerzity v Princetonu.

Humor a tragédie v akci - všichni roboti zaznamenali víc nečekaných problémů než úspěchů. Například jeden z humanoidů ztratil hlavu během závodu. A to doslova.

Když tohle nevyřešíte, potenciál pro katastrofu je obrovský. A agentura Reuters se ptá: "Úspěšná plavající čidla nebo blonďatá legie železných služeb?" Jsou roboti pomocníky, nebo jen kulisou?

"Ano, máme nejvíc groteskních humanoidů planety. Ale ještě jsme nepřišli na to, jak je naučit zalít květiny v květináči," řekl jeden z čínských expertů Reuters.

Další zprávy