Usměvavé krásky, ostré meče i futuristické sporty. V Číně skončily obří Světové hry

Usměvavé krásky, ostré meče i futuristické sporty. V Číně skončily obří Světové hry
Wu-šu vychází z čínských bojových umění. Samotný výraz "wushu" v čínštině znamená "bojové umění“.
Česko skončilo v Čcheng-tu s bilancí devíti medailí: tři zlata vybojovali motosurfaři Lukáš Záhorský a Eliška Matoušková, k nim další sportovci přidali čtyři stříbra a dva bronzy.
Světové hry míří i do budoucnosti. Proto se závodilo i s drony, jejichž piloti měli virtuální brýle.
Jedním ze dvou maskotů her byla panda Šu-Bao. Zobrazit 30 fotografií
Foto: Reuters
Radek Vičík Reuters Radek Vičík, Reuters
před 1 hodinou
Monstrózně pojaté Světové hry v Čcheng-tu ukázaly krásu netradičních sportů.
Prohlédnout si 30 fotografií
 
