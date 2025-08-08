Pod dohledem pandy. Další monstrózní sportovní akce v Číně stojí miliardy

Monstrózním zahajovacím ceremoniálem včera oficiálně začaly Světové hry. Čínské Čcheng-tu hostí největší akci neolympijských sportů. Na ní se utká více než 4 000 sportovců ze 118 zemí. Hostitelská země pro tuto akci postavila nové areály a investovala částku v přepočtu 22 miliard korun.
V metropoli jihozápadní provincie S’-čuan si nejúspěšnější sportovci odnesou 53 sad medailí v 35 sportech.
Na programu jsou známé sporty jako karate, squash či rychlobruslení na kolečkových bruslích, ale i exotické disciplíny typu korfbal, dračí lodě, lakros nebo létající disk. Poprvé se bude soutěžit i v e-sportech, naopak sumo bylo po kontroverzních událostech na minulých hrách z programu vyřazeno.
Světové hry se konají už podvanácté. Od roku 1981 jsou každé čtyři roky přehlídkou sportů mimo program olympijských her. Do Číny zamířily Světové hry poprvé v historii; v Asii se dosud uskutečnily jen v japonské Akitě (2001) a tchajwanském Kao-siungu (2009).
Podle pořadatelů chtělo Čcheng-tu využít hry k posílení své image "šťastného a dynamického města" a propagaci sportu.
Zároveň se však konání akce v Číně neobešlo bez kritiky - organizace zabývající se lidskými právy poukazují na to, že pekingští vládci podobné akce využívají k posilování prestiže navzdory represím vůči menšinám.
Podle nich jde hlavně o propagandistickou akci tamního režimu, podobně jako tomu bylo během obou olympiád v Pekingu, Asijských her či univerziády.
Čcheng-tu připravilo pro Světové hry 27 sportovišť seskupených do osmi zón a dvě vesnice pro sportovce. Většina areálů vznikla už pro dřívější soutěže, proto organizátoři vsadili na modernizace a dočasné stavby.
Například padesát let staré městské sportovní centrum renovovali pro soutěže v tanečním sportu a dočasná tribuna z nedávného Světového poháru ve stolním tenisu poslouží pro turnaje v kickboxu a muay thai.
Přesto Čína musela do nových sportovních areálů a infrastruktury v Čcheng-tu investovat dohromady přes sedm miliard jüanů (asi 22 miliard korun). Vznikl tak mimo jiné Olympijský sportovní park Tchien-fu.
Hry mají dva maskoty. Jedním je panda Šu-Bao. Druhým je nosatečka zlatá Ťin-Zaj, ohrožený druh opice.
Mezi čtyřmi tisíci sportovci nechybějí ani zástupci České republiky, představí se sportovci ze 16 různých svazů.
Velikost výpravy ovlivnila především účast v kolektivních sportech - Česko bude mít zastoupení v turnajích florbalistů, florbalistek, in-line hokejistů, softbalistů, ženského lakrosu a korfbalu. Mezi týmové soutěže patří i kanoistické závody na dračích lodích.
Chybět ale nebudou ani jednotlivci. Česká výprava zasáhne do duatlonu, parkouru a synchronních skoků na trampolíně, nastoupí borci v kickboxu, kanoistickém maratonu, rychlobruslení na kolečkových bruslích, v létajícím disku, orientačním běhu, squashi, tanečním sportu, vodním motorismu, wu-šu i v leteckém sportu.