Ostatní sporty

Pod dohledem pandy. Další monstrózní sportovní akce v Číně stojí miliardy

Radek Vičík Radek Vičík
před 20 minutami
V Číně začala "neolympijská olympiáda". Na Světových hrách bojují o cenné kovy sportovci v disciplínách, které se nedostaly na program olympijských her.
Světové hry 2025 Čína
Světové hry 2025 Čína
Světové hry 2025 Čína
Světové hry 2025 Čína
Světové hry 2025 Čína Zobrazit 20 fotografií

Monstrózním zahajovacím ceremoniálem včera oficiálně začaly Světové hry. Čínské Čcheng-tu hostí největší akci neolympijských sportů. Na ní se utká více než 4 000 sportovců ze 118 zemí. Hostitelská země pro tuto akci postavila nové areály a investovala částku v přepočtu 22 miliard korun.

V metropoli jihozápadní provincie S’-čuan si nejúspěšnější sportovci odnesou 53 sad medailí v 35 sportech.

Na programu jsou známé sporty jako karate, squash či rychlobruslení na kolečkových bruslích, ale i exotické disciplíny typu korfbal, dračí lodě, lakros nebo létající disk. Poprvé se bude soutěžit i v e-sportech, naopak sumo bylo po kontroverzních událostech na minulých hrách z programu vyřazeno.

Světové hry se konají už podvanácté. Od roku 1981 jsou každé čtyři roky přehlídkou sportů mimo program olympijských her. Do Číny zamířily Světové hry poprvé v historii; v Asii se dosud uskutečnily jen v japonské Akitě (2001) a tchajwanském Kao-siungu (2009).

Podle pořadatelů chtělo Čcheng-tu využít hry k posílení své image "šťastného a dynamického města" a propagaci sportu.

Související

Létající Číňanka, Rambo z Indie i velkolepé ceremoniály. To byly pompézní Asijské hry

Asijské hry v Chang-čou - závěrečný ceremoniál
50 fotografií

Zároveň se však konání akce v Číně neobešlo bez kritiky - organizace zabývající se lidskými právy poukazují na to, že pekingští vládci podobné akce využívají k posilování prestiže navzdory represím vůči menšinám.

Podle nich jde hlavně o propagandistickou akci tamního režimu, podobně jako tomu bylo během obou olympiád v Pekingu, Asijských her či univerziády.

Čcheng-tu připravilo pro Světové hry 27 sportovišť seskupených do osmi zón a dvě vesnice pro sportovce. Většina areálů vznikla už pro dřívější soutěže, proto organizátoři vsadili na modernizace a dočasné stavby.

Například padesát let staré městské sportovní centrum renovovali pro soutěže v tanečním sportu a dočasná tribuna z nedávného Světového poháru ve stolním tenisu poslouží pro turnaje v kickboxu a muay thai.

Související

Zarytí bojovníci, krásné gymnastky i celosvětová ostuda. To byly Panamerické hry

Panamerické hry 2023 Chile
25 fotografií

Přesto Čína musela do nových sportovních areálů a infrastruktury v Čcheng-tu investovat dohromady přes sedm miliard jüanů (asi 22 miliard korun). Vznikl tak mimo jiné Olympijský sportovní park Tchien-fu.

Hry mají dva maskoty. Jedním je panda Šu-Bao. Druhým je nosatečka zlatá Ťin-Zaj, ohrožený druh opice.

Mezi čtyřmi tisíci sportovci nechybějí ani zástupci České republiky, představí se sportovci ze 16 různých svazů.

Velikost výpravy ovlivnila především účast v kolektivních sportech - Česko bude mít zastoupení v turnajích florbalistů, florbalistek, in-line hokejistů, softbalistů, ženského lakrosu a korfbalu. Mezi týmové soutěže patří i kanoistické závody na dračích lodích.

Chybět ale nebudou ani jednotlivci. Česká výprava zasáhne do duatlonu, parkouru a synchronních skoků na trampolíně, nastoupí borci v kickboxu, kanoistickém maratonu, rychlobruslení na kolečkových bruslích, v létajícím disku, orientačním běhu, squashi, tanečním sportu, vodním motorismu, wu-šu i v leteckém sportu.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost

Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost

Brutální nátřesk na capoeiru i fronta na Krpálka. V Pardubicích děti zastrkují mobily

Brutální nátřesk na capoeiru i fronta na Krpálka. V Pardubicích děti zastrkují mobily
14 fotografií

Výjimečný přerod. Francouzovi bylo jedno, jestli svištěl po svahu nebo po poušti

Výjimečný přerod. Francouzovi bylo jedno, jestli svištěl po svahu nebo po poušti

Strašidelný karambol zastavil Vacka. Český cyklista skončil v nemocnici

Strašidelný karambol zastavil Vacka. Český cyklista skončil v nemocnici
Ostatní sporty sport Obsah

Právě se děje

Aktualizováno před 15 minutami
Bloomberg: Dohoda USA a Ruska stvrdí ruské územní zisky. Spekulace, reaguje Bílý dům
Zahraničí

ŽIVĚ
Bloomberg: Dohoda USA a Ruska stvrdí ruské územní zisky. Spekulace, reaguje Bílý dům

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami
Pod dohledem pandy. Další monstrózní sportovní akce v Číně stojí miliardy
Ostatní sporty

Pod dohledem pandy. Další monstrózní sportovní akce v Číně stojí miliardy

V Číně začala "neolympijská olympiáda". Na Světových hrách bojují o cenné kovy sportovci v disciplínách, které nejsou v programu olympijských her.
před 52 minutami
"Donald nemá Moskvu čím vyděsit." Ruští blogeři mají o schůzce prezidentů jasno
1:09
Zahraničí

"Donald nemá Moskvu čím vyděsit." Ruští blogeři mají o schůzce prezidentů jasno

Ruské proválečné telegramové kanály reagují na plánovou schůzku amerického a ruského prezidenta. Od setkání neočekávají velký posun.
Aktualizováno před 1 hodinou

V italsko-švýcarských Alpách zemřel český turista, uvádí místní tisk

V italsko-švýcarských Alpách při horském výletu zemřel český turista. Píše to dnes místní tisk. Podle první informace se jednalo o nehodu. Smrtí devětačtyřicetiletého muže se zabývá policie a…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost
Ostatní sporty

Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost

Siegfried Mazet slavil s Nory více než 150 vítězství ve Světovém poháru nebo 40 zlatých medailí na mistrovství světa a v olympijských závodech.
před 1 hodinou
Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem
Film

Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem

Během smutečního obřadu zazpívala Šárka Rezková, melodii ze seriálu Cirkus Humberto zahrál saxofonista Felix Slováček.
Aktualizováno před 1 hodinou
Decroix příští týden zveřejní aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy
Domácí

Decroix příští týden zveřejní aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy

Decroix v pátek zopakovala, že odpověď na otázku, zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může dát pouze policie.
Další zprávy