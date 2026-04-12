Svět sportu v šoku z Procházkova přístupu: Šílené, chtěl si hrát na hodného kluka

Aleš Vávra

Jiří Procházka měl po skvělém úvodu pás pro šampiona polotěžké divize UFC nadosah, jenže udělal osudovou chybu: pocítil soucit ke zraněnému soupeři. Svět smíšených bojových umění reaguje na šokující porážku českého bojovníka s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem.

MMA: UFC 327- Prochazka vs Ulberg
Jiří Procházka a Carlos Ulberg v závěru titulového zápasu UFCFoto: REUTERS
Carlos Ulberg si hned v úvodu titulového klání v Miami ošklivě zranil koleno a stal se lovnou zvěří na jedné noze. Jiří Procházka toho ale nevyužil. V první a rozhodující fázi odmítl fatálně zaútočit na poraněného soka.

„Člověče… Sakra… Stalo se,“ nenacházel Procházka zprvu slova v bezprostředním rozhovoru s Joem Roganem. „Pocítil jsem soucit,“ potvrdil následně třiatřicetiletý fighter.

„Bylo mi soupeře líto. Je to jedna z největších lekcí mého života. Nemůžu to pochopit. Ten boj jsem měl vyhraný. Měl jsem to v kapse. Nechal jsem ho být, protože jsem viděl jeho zranění. Kurva,“ hlesl Procházka.

Nový šampion polotěžké váhy UFC, pětatřicetiletý Ulberg, přiznal, že by se na Procházkově místě podobně soucitně v žádném případě nezachoval.

„Ne ne, sem žádný soucit nepatří. Myslím si, že udělal velkou chybu, protože já bych pro něj to samé neudělal. Když jsi v boji o titul, musíš udělat vše, co je potřeba k vítězství,“ uvedl.

Přesně to novozélandský bijec udělal, když po třech a půl minutách zcela nečekaně zasáhl Čecha svým obávaným levým hákem. Když Procházka ztratil rovnováhu, Ulberg se na něj okamžitě vrhnul a zápas ukončil nesmlouvavým knockoutem.

Na Procházku míří kvůli osudové chybě kritika ze světa smíšených bojových umění.

Web MMA Fighting označil knockout za jeden z nejpřekvapivějších v historii organizace UFC.

„Doslova ztratil zápas vlastní vinou. Neatakovat zraněného Ulberga byl obrovský omyl. Duel byl v podstatě hotový, ale Procházka si chtěl hrát na hodného kluka a zaplatil za to,“ komentoval MMA Homie Podcast na sociální síti X.

„Přes všechny své zkušenosti Jiří zřejmě teprve teď chápe, že během titulového zápasu nemůžete nechat zraněného bojovníka, aby se dal dohromady,“ nechápal někdejší bojovník UFC Kenny Florian.

Souhlasil i další fighter Andre Lima. „Tohle bylo šílené, Jiří to měl ve svých rukách. Tohle vstoupí do historie,“ podotkl.

Procházka se po své třetí porážce v UFC všem omluvil. „Vrátím se, budu zpět. Život je přesně o tomhle: o učení se a o tom být lepší. Všem děkuji za podporu a omlouvám se. Miluju vás,“ prohlásil se zavřenýma očima a rukama pevně sevřenýma kolem mikrofonu.

„Říkal, že mě může zranit. Nemůžeš ale zranit to, co nemůžeš zabít. Jsme šampioni," radoval se naopak Ulberg, nový král polotěžké váhy.

