Vyvolal mánii, z hlediště mu chodily nabídky k sňatku a zahýbal i s burzou. Teď končí

před 12 hodinami
Někdejší krátkodobá senzace NBA Jeremy Lin ukončil v 37 letech basketbalovou kariéru.
Jeremy Lin v nejslavnějším období své kariéry, kdy byl miláčkem New Yorku i celé Ameriky
Jeremy Lin v nejslavnějším období své kariéry, kdy byl miláčkem New Yorku i celé Ameriky | Foto: ČTK

Hráč, který působil v elitní zámořské soutěži do roku 2019 devět sezon, oznámil rozhodnutí na Instagramu.

"Byla to pro mě čest nastupovat proti nejtěžším soupeřům v té největší záři reflektorů a popasovat se s tím, že mi svět moc nevěřil," svěřil se Lin.

"Splnil jsem si nejdivočejší dětské sny a hrál před fanoušky po celém světě. Navždy budu tím klukem, který se cítil plný života, kdykoli se dotkl míče," doplnil.

Do NBA ho přivedl v roce 2010 coby nedraftovaného hráče klub Golden State, ale největší okamžiky slávy si Lin vysloužil ve své druhé sezoně v lize v dresu New York Knicks.

Rodák z Kalifornie, který má i tchajwanské kořeny, zazářil skvělými výkony během série 11 zápasů, v nichž zaznamenal v průměru téměř 24 bodů a přes devět asistencí.

Euforii, kterou vyvolal, se říkalo Linsanity. Amerika kvůli absolventovi Harvardu byla na nohou, v hledišti se to hemžilo transparenty s nabídkami sňatku.

Mánie kolem něho ovlivnila podle analytiků i hodnotu akcií klubu na burze. Blýskl se také životními 38 body proti Los Angeles Lakers.

V dalších letech hrál za Houston, Lakers, Charlotte, Brooklyn, Atlantu a Toronto, s nímž v roce 2019 získal titul. Na výkony v Knicks už ale nenavázal.

V uplynulých letech působil v soutěžích v Číně a na Tchaj-wanu.

 
