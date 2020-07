Svět MMA řeší Procházku. Něco takového si nemůže dovolit, tvrdí americká hvězda

O originální show zakončené stylovým knockoutem favorita, kterou ve své premiéře v UFC předvedl český bojovník Jiří Procházka, se nepřestává mluvit.

Ze zámoří ale přichází pro "Denisu" varování. Přímo od dvojnásobného šampiona, hvězdného Daniela Cormiera. Jednačtyřicetiletého Američana se na Procházku zeptal renomovaný novinář Ariel Helwani z ESPN.

Cormier, který před víkendovým duelem dokázal jako jediný ukončit Oezdemira, avšak pouze technickým K. O., nejprve reagoval nadšeně.

"Procházka? To je ten týpek, co sundal Volkana? Byl úplně smyslů zbavený," smál se bývalý šampion. "Je to tvrďák," dodal uznale.

Vzápětí se ale Američan zamyslel nad tím, co by měl český fighter do příštího představení v elitní lize UFC změnit. To, co zafungovalo proti Oezdemirovi - před zápasem světové sedmičce polotěžké váhy, - by na ještě kvalitnějšího soupeře stačit nemuselo. A podle Cormiera ani nestačilo.

Procházka by mohl s tak riskantním a bláznivým stylem boje tvrdě narazit. Například od Poláka Jana Blachowicze, současné trojky rankingu, by prý Čech dostal za vyučenou.

"Nemůže se nechat takhle mlátit. Byl v tom souboji až moc otevřený. Musí se zklidnit," prohlásila jednička těžké váhy UFC, která má před sebou svůj poslední duel.

"Teď mu to takhle vyšlo, protože Volkan je postojář. I tak toho Jiří hodně schytal. Proti těm úplně nejlepším si něco takového nemůže dovolit," varoval Procházku.

Sám sedmadvacetiletý Čech si své chyby ihned po premiéře dobře uvědomoval.

"Bylo to ode mě trochu bláznivé. Zpětně beru za chybu, že jsem se nesoustředil na jeho údery do obličeje, nechal jsem si jich dát opravdu hodně," uznával, že se lehkovážnost z prvního kola nemusela vyplatit.

Procházka se po vítězství dostal do žebříčku polotěžké váhy, a to rovnou do elitní desítky, konkrétně na osmé místo. Oezdemir spadl o jednu pozici za něj. Úřadujícím šampionem je Američan Jon Jones, jedničkou jeho krajan Dominick Reyes a dvojkou Brazilec Thiago Santos.