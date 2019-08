Suverénní postup. Beachvolejbalisté Perušič a Schweiner vyhráli na ME skupinu

před 1 hodinou

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vyhráli na mistrovství Evropy v Moskvě všechny tři zápasy v základní skupině a z prvního místa postoupili přímo do osmifinále. Desátý nasazený pár i v závěrečném utkání rozhodl o výhře až ve třetím setu, Poláky Piotra Kantora s Bartoszem Losiakem v něm porazil 16:14.

Do vyřazovací části šampionátu prošly rovněž Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou. Českým hráčkám stačilo ve skupině C jedno vítězství, díky němuž obsadily třetí místo a play off začnou v prvním kole. Na závěr skupiny podlehly domácí dvojici Maria Bočarovová, Maria Voroninová 1:2 na sety.

Úřadující mistryně republiky Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková oba dosavadní zápasy v ruské metropoli prohrály a v posledním utkání ve skupině budou muset dnes odpoledne zdolat domácí dvojici Darja Rudychová, Ksenija Dabižová. Nejlepší český pár Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková na ME nestartuje kvůli oteklému kolenu Slukové.

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Moskvě:

Muži:

Skupina G:

Perušič, Schweiner (10-ČR) - Kantor, Losiak (7-Pol.) 2:1 (19, -19, 14).

Ženy:

Skupina C:

Bočarovová, Voroninová (19-Rus.) - Bonnerová, Maixnerová (30-ČR) 2:1 (13, -18, 12).

Skupina F:

15:00 Kvapilová, Kubíčková (27-ČR) - Rudychová, Dabižová (22-Rus.).