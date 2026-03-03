Stroj na zlato a jeho oběti. Snoubenka v přísné karanténě, rodinu Nora nikdo nechápe

Když běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo na konci své fantastické olympiády ovládl i štreku na 50 kilometrů a získal v Itálii šesté zlato, prohlásil v narážce na norské pořekadlo o nejdelším závodě, že se stal opravdovým chlapem. „Začínám věřit, že jsi spíše stroj,“ reagoval trefně jeho stříbrný krajan Martin Nyenget.
Klaebo vyhrál letos pod pěti kruhy všech šest závodů, do kterých nastoupil. To se na zimní olympiádě ještě nikdy nikomu nepovedlo.
Ve statistikách zahrnujících i letní hry ční nad norským fenoménem v tomto ohledu jen američtí plavci Michael Phelps a Mark Spitz, ale ti jsou díky počtu disciplín ve svém sportu zvýhodnění.
V součtu s Pchjongčchangem 2018 a Pekingem 2022 má Klaebo na kontě už 11 zlatých medailí. Ani tady na něj nikdo z historie zimních sportovců nestačí.
„Musím si ujasnit, co bude můj další cíl,“ usmíval se Nor, který v 29 letech už vlastně nemá koho a co překonávat. Přesto soupeřům nenechává ani drobky.
Jasně to ukázal hned týden po olympiádě na Světovém poháru ve Falunu. Nastoupil do sprintu i skiatlonu a v obou případech zase vyhrál.
V roce 2026 závodil celkem třináctkrát a jen jednou neskončil první. To bylo ovšem v závěrečné etapě seriálu Tour de Ski, ve které si Klaebo už jen hlídal celkové prvenství. Páté a rekordní, jak jinak.
Běžecké lyžování si libuje, že má osobnost, která k tomuto sportu dokáže přitáhnout globální pozornost. Vždyť třeba olympijské záběry Klaeba sprintujícího v neuvěřitelné frekvenci se staly virálními.
Za obřím přísunem zlata, s nímž by samotný Klaebo v medailovém pořadí zemí italské olympiády porazil celé Rakousko, Kanadu nebo Čínu, a za jeho dalšími úspěchy však pochopitelně stojí velké oběti.
První běžky dostal Nor od dědečka k Vánocům už ve dvou letech a rodinný tým ho pohání dodnes.
Před loňským mistrovstvím světa v Trondheimu, kde Klaebo od pěti let žije, ostatně vznikal filmový dokument, který přípravu fenomenálního lyžaře a podíl celé jeho rodiny mapoval.
Jak pak skončil samotný šampionát? Ano, šesti zlaty pro Klaeba.
„Přes 150 dní za rok strávíme spolu. Já to zvládám, ale spíš je mi líto chlapa ve věku Johannese, který to absolvuje,“ smál se otec Hakan, s nímž Klaebo trénuje na kempech a soustředěních.
„Je to šílený život. Nikdo nechápe, proč to děláme,“ doplnila lyžařova matka Elisabeth.
A po olympiádě pobavila zase Klaebova snoubenka Pernille, když přiznala, že ji Nor po závěrečné zlaté padesátce políbil poprvé po třech měsících. To aby co nejvíce minimalizoval riziko možné nákazy.
„Jsem na to zvyklá. Když jdu třeba s přáteli do kina, musím potom na dva dny do karantény k rodičům, abych měla jistotu, že domů nepřinesu žádnou infekci,“ popisovala partnerka, která je s Klaebem osm let.
Po unikátním olympijském představení a možná i po blížící se svatbě bude Nor hledat nové výzvy. V Itálii nicméně ujistil, že olympijské hry 2030 v jeho plánech figurují.
Média teď zároveň vytáhla na světlo dřívější návrh někdejšího norského mistra světa v cyklistice Thora Hushovda, který Klaeba lanařil, aby přesedlal z běžek na kolo.
„Mohlo by to být mým dalším cílem,“ přemýšlel dnes už nejúspěšnější zimní olympionik všech dob.
Bláznivý thriller na oraništi. Jablonec z poháru vyřadil Slavii, ta nedala tři penalty
Fotbalisté Slavie ve čtvrtfinále domácího poháru překvapivě vypadli v Jablonci. Po remíze 2:2 po základní době i prodloužení prohráli na penalty 2:3.
ŽIVĚRusové zajali Maďary bojující za Ukrajinu. Putin to probral v telefonátu s Orbánem
Ruský prezident Vladimir Putin si telefonoval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, se kterým projednali mimo jiné situaci kolem Íránu a také otázky týkající se maďarských občanů působících v ukrajinských ozbrojených silách a zajatých Ruskem. Uvedl to v úterý Kreml na svém webu. Budapešť zatím podle dostupných informací o telefonátu neinformovala.
ŽIVĚ„Írán by měl být veden někým zevnitř, rozhodne se ale až po válce,“ prohlásil Trump
Nejlepší možností pro budoucí vedení Íránu by byl někdo zevnitř, rozhodnutí ale přijde, až Spojené státy a Izrael dokončí nynější vojenské údery. Novinářům to v úterý v Bílém domě řekl americký prezident Donald Trump při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Při útocích, které začaly v sobotu, se již podařilo zlikvidovat takřka všechny vojenské cíle, zdůraznil Trump.
Cesta zpět vyjde na 200 tisíc. Brána do Asie je zavřená, na východě uvízly tisíce Čechů
Útoky na Blízkém východě paralyzovaly leteckou dopravu nejen do Evropy. V okolí Perského zálivu tak uvízly tisíce cestujících z Česka. Ale nejen tam. Další tisíce čekají dále na východě v Asii. Ani oni nemohou zatím domů. Pro deník Aktuálně.cz popisují chaos, který nastal krátce po sobotním izraelsko-americkém úderu na Írán.
Sledujte živě debatu v Knihovně Václava Havla: Aktuálně.cz na Ukrajině
Válka není jen titulek či mediální téma, ale realita, jež zásadně mění způsob uvažování i profesní pohled. Šéfredaktor Matyáš Zrno, brand manažerka Laura Przybylaková a reportéři Aktuálně.cz Jaroslav Synčák a Radek Bartoníček hovoří v úterní debatě v Knihovně Václava Havla o cestách na Ukrajinu, o setkáních s lidmi ve válečných podmínkách i o tom, jak se tato zkušenost promítá do jejich práce.