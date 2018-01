Strhli jsme lavinu a horečku kolem házené, těšilo končícího Landu

před 8 hodinami

Český házenkář Jan Landa je po skončení mistrovství Evropy šťastný z výsledku týmu a doufá, že zláká k házené více dětí.

Záhřeb - Obranář Jan Landa v dnešním zápase o pátou příčku na evropském šampionátu v Chorvatsku možná naposledy nastoupil za házenkářskou reprezentaci. Po těsné porážce 27:28 s domácím výběrem si více než nečekaného šestého místa v konečném pořadí mistrovství cenil toho, že český tým dokázal svými výkony zvednout zájem fanoušků o házenou.

"Z těch zpráv, co mi chodily od rodiny a kolegů, si troufnu říct, že jsme strhli trochu nějakou lavinu, horečku okolo házené. Jsem strašně šťastný, že holky něco začaly v prosinci a my jsme to dotáhli v lednu," řekl pro svazový facebook Landa.

Ženský národní tým v prosinci na světovém šampionátu vybojoval historické osmé místo a mužská reprezentace nyní šestou příčkou vyrovnala své maximum na mistrovství Evropy.

"I kdyby kvůli tomu začalo hrát házenou třeba jen deset dětí, tak to je ono, to jsme chtěli. Potřebujeme házenou dostat nahoru v povědomí české populace. Psali mi lidé, kteří se předtím na házenou nekoukali, že nám teď fandí. To je to nejkrásnější. Je jedno, jestli jsme šestí, pátí nebo osmí, ale lidi to začalo bavit," uvedl jednatřicetiletý Landa.

Házené se věnuje při práci bankéře a už dříve prohlásil, že plánuje skončit. "Já nevím, nechci to říkat nahlas, protože by mě manželka zabila," smál se. "Ne, vážně, teď jsem plný emocí, možná to byl můj poslední zápas za reprezentaci. Takhle úspěšný turnaj. Nedokážu tohle teď hodnotit. Ale pokud se nic nezmění, tohle byl můj konec," uvedl Landa.

Reprezentace v Chorvatsku senzačně porazila olympijské vítěze z Dánska a po výhře nad Maďarskem nečekaně prošla ze skupiny. Landa si ale nejvíc cenil vítězství nad Makedonií ve čtvrtfinálové skupině. Balkánský celek totiž v minulosti v několika vzájemných zápasech porazil Čechy kvůli pomoci ze strany rozhodčích.

"Pro mě to byl zápas cti. Jsem strašně šťastný, že jsme je porazili. Vítězství nad Makedonií o gól, když už jsme padali o pět, to bylo něco," řekl Landa. "Ale obecně na celý turnaj budu vzpomínat jako na jednu velkou pohádku. Možná se to docení později, ale myslím, že to lidi doceňují v České republice už teď," dodal.