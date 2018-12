Střela, která mohla dát naději. Luzumová však branku přes celé hřiště netrefila

před 18 hodinami

Kapitánku českých házenkářek Ivetu Luzumovou mrzelo po porážce s Rumunskem na mistrovství Evropy ve Francii, že v závěru utkání netrefila prázdnou branku střelou přes celé hřiště.

Luzumová mohla v dramatické koncovce snížit na rozdíl jedné trefy, ale od vlastní branky poslala míč mimo tři tyče. Češky pak úvodní klání šampionátu prohrály 28:31 a zkomplikovaly si cestu za postupem.

Češky měly špatný vstup do zápasu a ve druhé půli prohrávaly až o devět branek. V poslední čtvrthodině ale zápas zdramatizovaly a dotáhly se na rozdíl dvou branek. Luzumová v této situaci netrefila branku přes celé hřiště. "Mohla jsem ještě snížit. Mrzí mě to ještě teď," litovala Luzumová.

Na klubové úrovni v německém Thüringeru podobné šance dává. "Tam to trefím, ale tady jsem asi byla zbrklá. Viděla jsem, že tam není brankářka, ale možná jsem mohla chvilku počkat. Mrzí mě to. Mohlo to být jen o gól a mohlo to být lepší," uvedla Luzumová.

Češky ale doplatily na velmi špatně rozehraný zápas. Luzumová vstup do něj označila za katastrofální. "Hrály jsme dlouho v oslabení. Ale nevzdaly jsme se a hrály jsme do konce. Řekly jsme si, že budeme bojovat o každou branku. Myslím, že jsme to dohrály se ctí," řekla česká kapitánka.

Prohrou si však Češky zkomplikovaly situaci. Ve skupině hrané v Brestu se ještě utkají s obhájkyněmi titulu z Norska a také s Německem. Postoupí tři ze čtyř týmů. Češky si před šampionátem věřily především na zápas s Německem, Němky dnes ale překvapivě porazily úřadující norské mistryně.

Pokud chtějí Češky postoupit, musí bodovat v ostatních dvou zápasech. Teoreticky by jim mohla stačit jedna výhra, ale musely by se spoléhat na výsledky ostatních soupeřů.

"My se nikdy nevzdáváme. V minulosti už jsme se z toho poučily. Vyplatí se hrát do konce. Nevzdáváme se ani teď, zkusíme získat body v dalších zápasech," řekla křídelní hráčka Jana Knedlíková.