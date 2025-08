Strašidelný karambol zastavil Vacka. Český cyklista skončil v nemocnici

Cyklistický mistr republiky Mathias Vacek odstoupil po pádu v dnešní 3. etapě ze závodu Kolem Polska, v němž mu patřilo průběžně druhé místo.

Jeho tým Lidl-Trek uvedl, že český cyklista musel do nemocnice na sešití rtu a vykazoval symptomy otřesu mozku. Jiné zranění neutrpěl.

Vacek se zapletl do nehody s dalšími čtyřmi jezdci zhruba 22 kilometrů před cílem ve Walbrzychu. Pětice cyklistů, mezi nimž byli i lídr závodu Paul Lapeira či zkušený Polák Rafal Majka, skončila v pravotočivé zatáčce v příkopě.

Organizátoři kvůli pádu etapu zhruba na čtvrt hodiny zastavili a rozhodli o její neutralizaci. Ve zbytku ze 159,3 km se tak bojovalo už jen o etapové vítězství, jež získal Brit Ben Turner. Díky "zmrazení" celkového pořadí si udržel vedení Francouz Lapeira, který na rozdíl od Vacka mohl, byť potlučený, v závodě pokračovat.

"Mathias Vacek bohužel kvůli pádu 3. etapu nedokončil. Putoval do nemocnice, protože jeho ret potřeboval několik stehů. Vykazoval také známky otřesu mozku, takže ho vyšetří lékaři. Mimo to je OK," uvedl na sociální síti X tým Lidl-Trek.

Vacek se v závodu WorldTour posunul na druhé místo díky druhému místu v kopcovité úterní 2. etapě. Na Lapeiru ztrácel šest sekund.

Cyklistický závod Kolem Polska (WorldTour) - 3. etapa (159,3 km):

1. Turner (Brit./INEOS Grenadiers) 4:15:46, 2. Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious), 3. Bagiolli (It./Lidl-Trek), 4. Christen (Švýc./UAE Emirates-XRG), 5. Livyns (Belg./Lotto), 6. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck) všichni stejný čas, …Vacek (ČR/Lidl-Trek) nedokončil.

Průběžné pořadí: 1. Lapeira (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) 11:57:10, 2. Langellotti (Mon./INEOS Grenadiers) -8, 3. Christen, 4. Tiberi (It./Bahrain-Victorious) oba -12, 5. Bilbao -13, 6. Hermans -14.