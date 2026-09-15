Nahá Sydney čelí smršti. Do slavné herečky se pouštějí i české sportovkyně

Mnohé špičkové sportovkyně se spojily v protestu proti reklamě se Sydney Sweeney. Americká herečka v ní propaguje sázkovou burzu pro sportovní fanoušky, přičemž ve spotu figuruje takřka úplně nahá, zakrývající se jen sportovním náčiním. Odpůrkyně mají jasno: Takhle ženský sport nevypadá.
29letá herecká a modelingová hvězda, kterou na Instagramu sleduje 26 milionů uživatelů, si v nové reklamě pohrává s míči na americký fotbal, sedí na basketbalovém koši nebo leží na kulečníkovém stole.
Ve vyzývavých pózách láká fanoušky ke sportovnímu sázení. „Myslíte si, že rozumíte sportu? Tak to dokažte,“ nabádá.
Společnost Novig, kterou propaguje, nefunguje jako klasická sázková kancelář, v níž hráč sází proti bookmakerovi, ale jako sázková burza, kde uživatelé soupeří přímo mezi sebou a sami si mohou určovat kurzy.
Kampaň s nahou Sweeney vzbudila na sociálních sítích obrovský ohlas a také rychle rozjela nový trend, v rámci něhož se sportovkyně proti reklamě ohrazují.
„Tohle je kopanec do tváře,“ prohlásila bývalá australská plavkyně Ariarne Titmusová, čtyřnásobná olympijská šampionka z Tokia 2021 a Paříže 2024.
„Nedokážu popsat, jaký vztek cítím, když se na to dívám. Je to facka každé ženě, která zasvětila život zdokonalování svých dovedností, i těm, kdo mají sport rádi pro jeho skutečné hodnoty - týmovou práci, přátelství, odhodlání, excelenci, jednotu,“ uvedla.
Dodala, že reklamy na podobný způsob a tento typ „marketingových keců“ patří do dávné minulosti.
„Sydney Sweeney, takhle vypadají ženy ve sportu,“ řekla BBC britská sprinterka Amy Huntová po svém závodě na atletické akci Ultimate Championship v Budapešti.
„Svaly, tvrdá dřina, krev, pot, slzy. Když jste žena ve sportu, není to hezké a nablýskané. Rozhodně to není pořád sexy,“ pokračovala.
Americká gymnastka Gracie Kramerová sdílela na Instagramu jako reakci video se sestřihem ze svých tréninků a závodů a podobně jako Huntová vzkázala Sweeney: „Tohle je ženský sport.“
Pomohla tím rozjet zmíněný trend, protože na Instagramu se teď s highlighty ze svých kariér přidávají další a další sportovkyně.
Své video zveřejnila i česká krasobruslařka Natálie Taschlerová, atletka Kristiina Sasínek Mäki zase sdílela příspěvek, jehož hlavním poselstvím je prohlášení: „Je rok 2026, zastavme sexualizaci žen ve sportu.“
Americká mistryně světa v boxu Skye Nicolsonová měla pocit, že reklama se Sweeney se ženským sportovkyním vysmívá.
„Je velký rozdíl mezi tím vypadat sexy díky tomu, že sportujete, a tím využívat sex k prodeji sportu,“ napsala.
A zatímco na sociálních sítích se objevují komentáře, které si pochvalují semknutí protestujících sportovkyň, společnost Novig registruje díky virální reklamě obří příliv nových uživatelů.
Sweeney, jež se stala světoznámou hlavně díky roli v seriálu Euforie, vzbudila poprask reklamou už vloni. Tehdy propagovala oděvní značku American Eagle, přičemž heslem kampaně bylo: „Sydney Sweeney má skvělé džíny.“
Angličtinářská hříčka se slovy „džíny“ a „geny“ ve spojení s blonďatou a modrookou herečkou vadila kritikům, kteří zde viděli odkaz na teorie o lepších a horších genech, z nichž vycházeli nacisté.
Reklama společnosti Novig se Sydney Sweeney:
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