Šílená vize člověka 2.0 ožívá v USA. Současný sport je pokrytecký, tvrdí organizátoři

V Las Vegas se v neděli bude konat nejkontroverznější sportovní akce současnosti. Doping bude povolený a organizátoři mluví o budoucnosti sportu.
Když se před lety poprvé objevila myšlenka takzvaných Enhanced Games, většina sportovního světa ji považovala za bizarní provokaci. Něco mezi marketingovým trikem, internetovým trollingem a sci-fi vizí budoucnosti.
Jenže projekt přežil posměch, získal silné investory a dnes už má konkrétní datum, místo i první sportovce. V květnu 2026 se v Las Vegas uskuteční hry, které otevřeně dovolí doping.
Organizátoři tomu říkají revoluce. Kritici mluví o šílenství.
Enhanced Games, přezdívané také „steroidová olympiáda“, chtějí postavit sport na úplně jiných základech než olympijské hry nebo mistrovství světa.
Žádné antidopingové kontroly. Žádné skrývání zakázaných látek. Naopak. Užívání testosteronu, růstových hormonů nebo EPO má být povolené pod lékařským dohledem.
Zakladatel projektu Aron D’Souza tvrdí, že současný sport je pokrytecký. Podle něj vrcholoví sportovci stejně doping používají, jen se o tom veřejně nemluví.
„Sportovci mají právo rozhodovat o vlastním těle,“ opakuje australský podnikatel, který dlouhodobě útočí na Mezinárodní olympijský výbor i Světovou antidopingovou agenturu WADA. Enhanced Games podle něj nejsou oslavou podvádění, ale transparentnosti a vědy.
A právě tady začíná největší dilema celého projektu. Část lidí totiž opravdu fascinuje představa sportu bez limitů. Bez hranic. Bez neustálého podezírání, kdo podvádí a kdo ne.
Enhanced Games slibují svět, kde budou všichni hrát podle stejných pravidel. Kdo chce své tělo vylepšit, může. Kdo nechce, nemusí.
Pro některé fanoušky to zní skoro osvobozujícím dojmem.
Sport ostatně už dávno není „čistý“ v romantickém smyslu slova. Profesionální atleti využívají hyperbarické komory, genetické analýzy, speciální diety, legální suplementy i technologie, které byly ještě před pár lety nepředstavitelné.
Ve formuli 1 rozhodují milionové simulace, v cyklistice aerodynamické laboratoře a v plavání či skocích na lyžích se řeší materiály kombinéz. Kde přesně vlastně končí „vylepšování“ a začíná nepřípustný doping?
Právě na tuto šedou zónu organizátoři cílí. Enhanced Games se snaží prezentovat jako technologická evoluce sportu. Ne náhodou projekt podporují lidé ze světa Silicon Valley či miliardář Peter Thiel.
Vize „člověka 2.0“ dnes v některých technologických kruzích zní téměř jako nové náboženství.
Jenže protiargumenty jsou mimořádně silné.
WADA označila projekt za „nebezpečný a nezodpovědný“. Podle antidopingových expertů může podobná akce normalizovat užívání steroidů mezi mladými lidmi.
Kritici upozorňují, že i při lékařském dohledu nesou látky jako EPO, růstové hormony nebo vysoké dávky testosteronu obrovská zdravotní rizika. Hrozí srdeční problémy, poškození jater, psychické poruchy i dlouhodobé hormonální následky.
Navíc existuje ještě jedna velmi nepříjemná otázka. Jak dlouho by zůstalo dobrovolné to, co je dnes prezentováno jako svobodná volba?
Pokud budou Enhanced Games nabízet milionové odměny za rekordy a obří mediální pozornost, může se snadno stát, že sportovec bez chemické podpory nebude mít šanci konkurovat.
Kritici proto tvrdí, že místo svobody vznikne nový tlak. Ne „můžeš dopovat“, ale „musíš dopovat, pokud chceš uspět“.
Někteří bývalí sportovci přesto projekt hájí. Australský plavec James Magnussen, který se stal jednou z tváří her, tvrdí, že díky řízenému programu regeneruje lépe než během profesionální kariéry.
Organizátoři navíc slibují přísný lékařský monitoring a povolení pouze pro látky schválené americkým úřadem FDA.
Jenže i to má háček. Řada expertů upozorňuje, že kombinace více látek nikdy nebyla dlouhodobě dostatečně prozkoumána.
A právě míchání různých podpůrných látek má být podle některých informací mezi účastníky běžné. Tím riskují vážné zdravotní problémy a v extrémním případě i smrt.
Enhanced Games tak možná neukazují budoucnost sportu. Ale velmi přesně ukazují budoucnost společnosti. Doby, kdy se stále víc stírá hranice mezi člověkem, technologií a výkonem. Mezi zdravím a optimalizací. Mezi sportem a biologickým experimentem.
A právě proto jsou dopingové hry v Las Vegas současně fascinující i děsivé. Nejde totiž jen o několik sprinterů nebo plavců na steroidech. Jde o otázku, kam až jsme ochotni zajít ve jménu výkonu, rekordů a zábavy.
Vedení Enhanced Games neprozradilo, jaké konkrétní podpůrné látky jednotliví sportovci užívali, zveřejnilo ale následující údaje:
91 % sportovců užívalo testosteron nebo jeho deriváty
79 % používalo lidský růstový hormon
62 % užívalo stimulanty
50 % používalo metabolické modulátory
41 % užívalo erytropoetin (EPO)
29 % používalo anabolické steroidy
5 % užívalo hormonální podpůrné terapie
