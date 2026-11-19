Štěpán Kozub se znovu dostal do centra pozornosti. Herec a komik je pod palbou za vtip o dětech ze speciální školy. Během rozhovoru s učitelkou v publiku označil její žáky za „degeny“. Na jeho pseudovtipný úlet už reagovala řada osobností, naposledy úspěšná sportovkyně Magdaléna Sailerová.
Pořádnou bouři zažehl záznam, na kterém se Kozub ptal divačky během představení na její povolání. Když zjistil, že učí na základní speciální škole, zareagoval nevybíravou poznámkou na adresu jejích žáků. „Jinými slovy, vy děláte s takovýma těma dětma, řeknete to vy, nebo já… S degenama děláte, jo?“
Na situaci už zareagovala řada osobností. Důrazný vzkaz mu poslali členové skupiny The Tap Tap, kterou tvoří studenti a absolventi škol pražského Jedličkova ústavu. „Jediný degen jste tu vy, Štěpáne,“ vzkázala kapela.
Na svém facebookovém profilu pak vysvětlili, proč je Kozubova slova tolik popudila. „I černý humor má svoje pravidla. Miř vždy nahoru (politici, bohatí, krásní). Čím je vtip černější, tím musí být chytřejší,“ napsali.
Velmi důstojným a povedeným způsobem odpověděla i Magdaléna Sailerová, která sbírá úspěchy hned ve třech sportech – lyžování, tenisu a atletice. Navíc se nebojí šířit osvětu o životech lidí s Downovým syndromem.
„Ahoj, Štěpáne. Tak já jsem teda ten ‚degen‘,“ napsala k videu na svém instagramu. „Jsem mistryně světa i Evropy a moje fotka byla na Times Square v New Yorku. Jsem na to pyšná. A respekt si zaslouží každý člověk, i když doma žádnou medaili nemá,“ dodala ve svém příspěvku.
Byť si údajně umí sama ze sebe udělat legraci, Kozub se svým humorem zašel až příliš daleko. „Když slyším, jak mluvíš o ostatních znevýhodněných lidech, může je to dost bolet a jejich rodin se to fakt hodně dotýkat, sama dostávám hejty tady na IG a bojuju proti nim a Ty jsi dal zase zelenou těm všem hrdinům za klávesnicí,“ dodala.
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