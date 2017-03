Startuje baseballová extraliga. Draci obhajují titul, bude se hrát novým systémem

před 1 hodinou

Do nového ročníku nejvyšší baseballové soutěže u nás nastoupí deset týmů, které se o mistrovský titul poperou v novém hracím systému. Největším favoritem jsou brněnští Draci, kteří budou obhajovat triumf, ale nesmíme zapomenout ani na pražská mužstva.

Praha - Již tento pátek se otevřou brány českých baseballových stadionů a odstartuje tuzemská nejvyšší soutěž. Ta poprvé v historii nabídne souboj deseti týmů, nový formát play off a více hracích dnů. Titul z loňského roku obhajují Draci Brno, ale týmů s mistrovskými ambicemi nalezneme v lize více.

Draci jsou připraveni obětovat začátek

Brněnský tým by rád přidal další titul a načal třetí desítku mistrovských pohárů. To potvrzuje také manažer Draků Arnošt Nesňal. "Naším cílem pro letošní sezonu je obhajoba titulu a postup do evropského poháru," řekl pro Aktuálně.cz. "Sezona bude velmi dlouhá. Proto nám v první části ani tolik nepůjde o výsledky, jako o to, abychom se dostali do tempa," dodává Arnošt Nesňal.

Na týmy totiž čeká opět inovovaný formát soutěže. Její základní fáze skončí v polovině července a pak se prvních šest tým popere o titul. Zbylá čtveřice si s dalšími čtyřmi celky z první ligy zahraje rozšířenou baráž. Navíc letos odpadne čtvrtfinále play off, když první tým nadstavbové části postoupí přímo do finále a druhý se třetím spolu odehrají semifinálovou sérii.

Kromě zmiňovaných Draků nesmíme zapomínat ani na další týmy. Vicemistr z Kotlářky sice před letošní sezonou počítá spíše ztráty, ale pod vedením reprezentačního kouče Michala Müllera Kotlářku rozhodně nesmíme odepisovat. Také další pražský extraligový tým Eagles Praha bude chtít po loňském pohárovém triumfu získat i ten extraligový.

Extraligu rozšíří Blansko a Třebíč

Velké ambice před sezonou má také trojnásobný český mistr Technika Brno. Ta ve snaze předejít zopakování nejhoršího vstupu do sezony v historii klubu vsadila na přípravu v Itálii. Hroši Brno, nejmladší brněnský klub, letos vydatně posílili a do svých řad získali hned pětici hráčů, kteří loni působili v Dracích nebo v Technice. Mezi nimi nejvíce vyniká jméno reprezentačního vnějšího polaře Michala Ondráčka.

V Ostravě budou sázet na suveréna loňského ročníku na kopci Borise Bokaje a mladé odchovance. Velký návrat k baseballu hlásí také Jan Řeháček a do Arrows se vrací i rekordér v počtu hitů Aleš Navrátil. Ostravští baseballisté se navíc budou opět spoléhat na vydatnou podporu svých fanoušků, kteří obvykle chodí na zápasy v hojném počtu.

Zajímavé bude také sledovat výkony pražského Tempa. To po dlouhých letech ve svých řadách nemá matadora Roberta Medřického. V sestavě však stále nalezneme dalšího čtyřicátníka Marka Rejmana, který již před sezonou avizoval, že letos to bude jeho poslední rok v extralize. V Olomouci hlásí zajímavé posily z Austrálie, které do týmu přivedl Jakub Voják. Ten před několika dny slavil titul v jihoaustralské lize s týmem West Torrens Eagles. Pokud by se mu to povedlo také v extralize, tak by to pro chytače skokanů byl nadmíru povedený rok.

Velkým oživením soutěže bude dvojice nových týmů. Po letech se do extraligy vrátila Olympie Blansko, která má ve svém týmu několik zkušených hráčů. Také její baseballový areál patří mezi ty nejlepší v lize. To se ale dá říct i o dalším nováčkovi z Třebíče. Pro místní tým Nuclears to bude vůbec první sezona v extralize a postup do nadstavbové fáze by byl určitě velkým úspěchem.

Baseballového fanouška navíc může těšit, že letos extraliga neskončí již v srpnu, ale protáhne se minimálně o jeden měsíc. Pokud bychom byli svědky stejně dramatické finálové série jako loni, tak letošního mistra poznáme až prvního října.

Program úvodního víkendu sezony 2017:

Pátek 31.3

19:00 Draci Brno - Olympia Blansko

19:00 Eagles Praha - Nuclears Třebíč

19:00 Arrows Ostrava - Skokani Olomouc

Sobota 1.4.

15:00 Skokani Olomouc - Arrows Ostrava

15:00 Technika Brno - Cardion Hroši Brno

16:00 Tempo Praha - Kotlářka Praha

16:00 Nuclears Třebíč - Eagles Praha

19:00 Olympia Blansko - Draci Brno

Neděle 2.4.

15:00 Cardion Hroši Brno - Technika Brno

16:00 Tempo Praha - Kotlářka Praha

