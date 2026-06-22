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Sport

„Stala se obětí tragických okolností." Olympijská lukostřelkyně Baránková zahynula, bylo jí 24 let

Sport

V pouhých 24 letech zemřela slovenská olympionička v lukostřelbě Denisa Baránková. V pondělí o tom informoval Slovenský lukostřelecký svaz (SLZ) na své oficiální facebookové stránce.

Denisa Baránková
Slovenská reprezentantka v lukostřelbě Denisa Baránková Foto: Profimedia – TASR/Profimedia
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„S bytostným pohnutím a hlubokým zármutkem jsme přijali šokující zprávu, že v noci z neděle na pondělí ve věku 24 let zemřela Denisa Hurban Baránková, která se stala obětí tragických okolností,“ uvádí zástupci federace v oficiálním prohlášení.

„Manželovi Vladimírovi Hurbanovi ml., celé rodině, všem blízkým a přátelům dvojnásobné olympioničky jménem Slovenského lukostřeleckého svazu a sportovní komunity přejeme v těchto nesmírně těžkých chvílích hodně sil při vyrovnávaní se s náhlou obrovskou ztrátou. S úctou vzpomínáme. Nikdy nezapomeneme.“

Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 a v Paříži před dvěma lety. Na ME v roce 2021 získala bronz v disciplíně olympijský luk, což byla pro Slovensko historicky první medaile na mistrovství Evropy.

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