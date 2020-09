Sršeň ho bodl do malíčku, americký golfista přesto získal titul

Po tříletém trápení se americký golfista Hudson Swafford dočkal druhého titulu na PGA Tour v kariéře.

Předchozí roky ho sužovaly zdravotní potíže a bez problémů neprošel ani turnajem v Punta Cana v Dominikánské republice. Bodnutí sršně do ruky ho nicméně nezastavilo a s 18 ranami pod par v neděli vyhrál Club Championships.

Swafford dostal žihadlo do malíčku ve druhém kole. "Začalo to otékat, takže jsem ruku ledoval. Nemusel jsem myslet jen na golf a soustředil se i na něco jiného, to mi asi pomohlo," řekl třiatřicetiletý golfista z Floridy, jenž turnaj začal jako 345. hráč žebříčku a v dnešním novém pořadí se posunul na 165. příčku.

Až do neděle měl na kontě jediný titul z elitního okruhu z ledna 2017 z Desert Classic, pak měl dlouho zraněné žebro a loni se podrobil operaci nohy. V Punta Cana o ránu porazil krajana Tylera McCumbera a o dvě Kanaďana Mackenzieho Hughese.