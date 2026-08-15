Špotákové vadí „odporná kritika“: Jsme teď hodně dole, ale tohle si atleti nezaslouží

Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková se z pozice místopředsedkyně Českého atletického svazu zastala reprezentantů, kterým se aktuálně nedaří na mistrovství Evropy.
Až na výjimky, jako bylo třeba čtvrté místo kladiváře Volodymyra Myslyvčuka, zaostávají za svými nejlepšími letošními výkony a vypadávají v rozbězích nebo kvalifikacích.
Špotáková novinářům řekla, že navzdory tomu si kritiku nezaslouží a že pro ně nezdary v Birminghamu mohou být odrazem k budoucím úspěchům.
Každého z českých atletů, kteří se dostali na ME, považuje za výjimečného a obdivuhodného člověka.
„Mnozí u toho studují, někteří pracují. Obětují té atletice strašně moc za strašně málo. Takže by měli mít opravdu jenom obdiv a ne snášet prostě odpornou kritiku. To mi přijde, že si absolutně nezaslouží. Já za nimi za všemi stojím. Nemyslím si, že by to kdokoliv z nich nějak podcenil,“ řekla dvojnásobná olympijská vítězka.
Sama dokázala být na šampionátech v nejlepší formě daného roku. To je něco, co čeští atleti na ME nepředvádějí.
Sezonní maximum si zlepšil jen dálkař Petr Meindlschmid, jenž většinu roku nezávodil a obsadil osmé místo ve finále, které pro něj kvůli zranění skončilo předčasně.
„Já fakt nevím, proč se to prostě nedaří. Teď jsme hodně dole, ale právě o to je to lepší, že se pak můžeš z toho dna odrazit,“ uvedla.
Připomněla, že neúspěchy ke sportovnímu životu patří.
„Žádný sportovec, který dosáhl velkých úspěchů, není bez velkých proher. Bez toho to prostě nejde. Možná, že tady všichni, co se jim to nepovedlo, tak směřují brzy k opravdu velkým výkonům, že potřebovali nějakou facku,“ přemítala Špotáková.
Na šampionátu je jako trenérka oštěpařky Nikol Tabačkové. Potkává spoustu známých tváří z dob své aktivní kariéry a je pro ni zvláštní, že nezávodí.
„Pořád mám pocit, že se mám protahovat, že mám jít rovinky. Je to hrozné. Ale zase je to dobrý signál, že jsem to ještě jako úplně nevzdala,“ usmívala se pětačtyřicetiletá Špotáková, která profesionální kariéru ukončila v roce 2022 na závěr sezony, v níž získala bronz na ME v Mnichově.
Teď už je trenérkou a v podobě Tabačkové dostala do rukou elitní závodnici. Překvapilo ji, jak je tato práce náročná.
„Musím uznat, že jsem si myslela, že to trenéři mají daleko jednodušší,“ řekla. Nemůže počítat s pevnou pracovní dobou.
„Píšete plány v noci a furt myslíte na to, co by se mělo udělat. Musíte pořád plánovat. To je to, v čem já mám možná ještě rezervy, protože já nejsem úplně plánovací typ. Je potřeba plánovat soustředění půl roku dopředu a to jsou pro mě takové náročné věci,“ dodala.
Přelet nad Orlíkem. Takové záběry známé přehrady jen tak neuvidíte
Lidé přijíždějí na parkoviště u Podolského mostu, aby si užili pohled na Orlickou přehradu. Naklánějí se přes kamenné zábradlí levobřežní vyhlídky a nechávají se fascinovat pohledem pod sebou. Na vodním díle, které umí v Česku zadržet nejvíce vody, se dlouhotrvající sucho projevuje velmi výrazně, patrné je to zejména ze záběrů z dronu.
V Chorvatsku vypukl další požár, plameny se šířily na ostrově Dugi otok
Na chorvatském ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči byli nuceni přisouvat trajektem posily a podle nich se v sobotu ráno plameny podařilo dostat pod kontrolu. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přišly poté, co požár u letoviska Omiš v pátek přinutil úřady dočasně evakuovat přes 2000 lidí včetně asi 300 českých turistů.
Zemřel boxer, jehož skoro jedenáctiletý marný boj s traumatem mozku navždy změnil sport
Byl neporaženým talentem, než jediný zápas změnil jeho život. Prichard Colón po více než deseti letech následků zranění zemřel.
Invaze dotěrných vos vrcholí. Když šlápnete do hnízda, utíkejte do křoví, radí expert
Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, jejichž populace i hnízda rychle rostou. Opakující se vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i početnost, uvedl Antonín Přidal z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Konec nejdelšího příměří? Jihokorejský prezident chce jednat se Severní Koreou
Jihokorejský prezident I Če-mjong v sobotu vyzval k jednání se Severní Koreou s cílem dosáhnout mírové smlouvy, která by nahradila současné příměří. Informovala o tom agentura Reuters. Obě země zůstávají od války v 50. letech formálně ve válečném stavu.