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Sport

Sportovní tragédie na Pardubické. Vedl s obrovským náskokem, pak přišla neuvěřitelná chyba

Sport
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S obrovským náskokem vedl Velkou pardubickou, jenže pak přišla nepochopitelná chyba, která ambice na triumf v prestižním dostihu uťala. Jakub Kocman v sedle Araucariase totiž na Francouzském skoku trefil sloupek označující točný bod, žokej se poroučel k zemi a závod pro něj skončil.

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Nakonec vítězný Keith Michael Donoghue na koni Final Orders na Taxisově příkopě při Velké pardubickéFoto: CTK – Taneček David
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Podruhé za sebou tak nakonec vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal desetiletý valach Final Orders.

Znovu se v jeho sedle radoval žokej Keith Michael Donoghue. Vítěz je stejně jako loni svěřencem trenéra Gavina Cromwella.

Final Orders ve vyrovnaném závodě rozhodl o triumfu v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Godfreye, jednoho ze dvou šampionů Velké pardubické z roku 2024.

Připravil tak žokeje Jana Faltejska o šanci vyrovnat osmým vítězstvím rekord Josefa Váni staršího.

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Vrcholného dostihu se zúčastnilo deset koní, což bylo nejméně od roku 1993.

Vedení se po startu ujal Araucarias, v jehož sedle Kocman musel nahradit Josefa Bartoše, který se zranil po pádu v úvodním dostihu. Vypracovali si výrazný náskok, než přišla osudová chyba na Francouzském skoku.

Tempo se pak zvolnilo, všichni koně pokračovali pohromadě. Do kontaktu s čelem závodu se vrátil i favorizovaný Godfrey, který byl v úvodu včetně Taxisova příkopu až na chvostu pole.

Rozhodovalo se ve finiši. Poslední překážku překonal jako první Godfrey, ale náporu irského soupeře pak neodolal.

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Třetí pozici vybojoval Angkor Wat s Janem Odložilem. Na čtvrté příčce se mohla z první dokončené Velké pardubické v kariéře radovat dvaadvacetiletá Lenka Neprašová. Jediná žena ve startovním poli byla v sedle Sacamira, vítěze Velké pardubické z roku 2023.

Vítěz 136. ročníku Velké pardubické, steeplechase cross country se 31 překážkami na vzdálenosti 6900 metrů, vybojoval pro majitele dva miliony z celkové dotace pět milionů korun. Finanční prémie získalo všech šest koní, kteří závod dokončili.

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Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové adresy, v některých případech telefonní čísla nebo přepisy komunikace mezi klienty a zákaznickou podporou. Rohlík přijal příslušné opatření, aby zamezil podobným případům v budoucnosti, uvedla firma.

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