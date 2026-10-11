Sportovní tragédie na Pardubické. Vedl s obrovským náskokem, pak přišla neuvěřitelná chyba

S obrovským náskokem vedl Velkou pardubickou, jenže pak přišla nepochopitelná chyba, která ambice na triumf v prestižním dostihu uťala. Jakub Kocman v sedle Araucariase totiž na Francouzském skoku trefil sloupek označující točný bod, žokej se poroučel k zemi a závod pro něj skončil.
Podruhé za sebou tak nakonec vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal desetiletý valach Final Orders.
Znovu se v jeho sedle radoval žokej Keith Michael Donoghue. Vítěz je stejně jako loni svěřencem trenéra Gavina Cromwella.
Final Orders ve vyrovnaném závodě rozhodl o triumfu v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Godfreye, jednoho ze dvou šampionů Velké pardubické z roku 2024.
Připravil tak žokeje Jana Faltejska o šanci vyrovnat osmým vítězstvím rekord Josefa Váni staršího.
Vrcholného dostihu se zúčastnilo deset koní, což bylo nejméně od roku 1993.
Vedení se po startu ujal Araucarias, v jehož sedle Kocman musel nahradit Josefa Bartoše, který se zranil po pádu v úvodním dostihu. Vypracovali si výrazný náskok, než přišla osudová chyba na Francouzském skoku.
Tempo se pak zvolnilo, všichni koně pokračovali pohromadě. Do kontaktu s čelem závodu se vrátil i favorizovaný Godfrey, který byl v úvodu včetně Taxisova příkopu až na chvostu pole.
Rozhodovalo se ve finiši. Poslední překážku překonal jako první Godfrey, ale náporu irského soupeře pak neodolal.
Třetí pozici vybojoval Angkor Wat s Janem Odložilem. Na čtvrté příčce se mohla z první dokončené Velké pardubické v kariéře radovat dvaadvacetiletá Lenka Neprašová. Jediná žena ve startovním poli byla v sedle Sacamira, vítěze Velké pardubické z roku 2023.
Vítěz 136. ročníku Velké pardubické, steeplechase cross country se 31 překážkami na vzdálenosti 6900 metrů, vybojoval pro majitele dva miliony z celkové dotace pět milionů korun. Finanční prémie získalo všech šest koní, kteří závod dokončili.
Expert o volbách: neúspěch ANO, fiasko Motoristů. A jedno silné poselství pro opozici
Politolog Lubomír Kopeček komentuje pro Aktuálně.cz výsledky komunálních a senátních voleb. A všímá si jak ztrát hnutí ANO, fiaska Motoristů, tak třeba přeskupování sil v opozičním táboře. A vypichuje jedno poselství, které výsledky přinesly. Zamyslet by se nad ním měli především lídři opozice.
Hackeři zaútočili na Rohlík. Získali osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci
Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové adresy, v některých případech telefonní čísla nebo přepisy komunikace mezi klienty a zákaznickou podporou. Rohlík přijal příslušné opatření, aby zamezil podobným případům v budoucnosti, uvedla firma.
Ostrá povolební debata: Babiš nepatří do této doby, vyčerpaní Piráti a Motoristé jako noví křupani
Andrej Babiš by si měl odpočinout, nervozita v ODS, kultivovaný Okamura, Piráti, kteří ztratili svou tvář, a Motoristé, kteří převzali od SPD roli politických křupanů. Novináři Aktuálně.cz v povolební debatě nešetřili ostrými výroky. Řešili nejen porážky a úspěch stran, ale také to, co se čeká dál a jak dopadne druhé kolo voleb do Senátu.
„Věc je vážná“. Hrozil atentát na klíčové muže Polska, policie dostala varovný e-mail
Polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze. Mluvčí ministerstva vnitra v neděli oznámila, že ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb proto nařídili zahájit odpovídající opatření. Muž, který vyhrožoval Tuskovi a plánoval ho napadnout, byl nakonec odpoledne zadržen policií.
Mladík nevěřil svým uším: Už příště můžu mít titul? Singapur konečně dobyl Verstappen
Max Verstappen s Red Bullem vyhrál Velkou cenu Singapuru formule 1 a navázal na triumf v sobotním sprintu na okruhu Marina Bay. Na této trati zvítězil vůbec poprvé v kariéře.