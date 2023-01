"Little bit not good play." Juliš perlil u mikrofonu, Vlhová hasila vulgaritu omluvou

Sparťanský fotbalista Lukáš Juliš po přestupu na Ibizu nechtěně navázal na angličtinářské výkony Stanislavů Řezáče či Lobotky. To sjezdařku Mikaelu Shiffrinovou určitě zajímalo, co že to o ní křičí tým slovenské konkurentky Petry Vlhové. Podívejte se na sportovní Sociál.

1:30 Petra Vlhová po vítězství bujaře slavila, fotbalista Lukáš Juliš se ztrapnil na tiskovce. | Video: Aktuálně.cz