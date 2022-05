Sportovní kluby se děsí podzimu, nemají peníze na energie a dotace nestačí

Nadnárodní provozovatel sázkových her Allwyn změnil názvy čtyř svých společností, aby do nich promítnul změnu názvu mateřského podniku, ke které přistoupil na konci loňského roku. Allwyn to v pátek oznámil v tiskové zprávě. Na vlastnické struktuře ani na činnosti firem se nic nemění.

Znamená to, že společnost Sazka Entertainment AG mění název na Allwyn AG, společnost Sazka Group a.s. na Allwyn International a.s., z podniku Sazka Group CZ a.s. je Allwyn Services Czech Republic a.s. a firma Sazka Group UK Limited se teď jmenuje Allwyn Services UK Ltd.

"Rozhodli jsme se změnit oficiální názvy našich klíčových součástí, abychom je sjednotili s naší novou značkou Allwyn," uvedl generální ředitel Allwynu Robert Chvátal. "Hry budeme i nadále nabízet pod zavedenými lokálními značkami," dodal.

Dceřiné firmy společnosti Allwyn International, které provozují loterie v jednotlivých evropských zemích, názvy nezměnily. Je to například Sazka a.s. v Česku, OPAP v Řecku, Lottoitalia v Itálii a Casinos Austria v Rakousku.

Allwyn patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, který patří k nejbohatším lidem v Česku. KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality.