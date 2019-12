Králové a královny sportu i elegance. To byl Sportovec roku 2019

Fotbalisté AS Řím v předehrávce 17. kola italské ligy zvítězili 4:1 na hřišti Fiorentiny a pojistili si čtvrté místo v tabulce. Domácí si připsali pátou porážku ze šesti zápasů a pozice jejich trenéra Vincenza Montelly je opět v ohrožení.

Fiorentina v minulém kole díky gólu Dušana Vlahoviče v nastavení nečekaně obrala o body Inter Milán, na cennou remízu 1:1 dnes ale nenavázala. Hosty poslali do vedení slepenými góly v 19. a 21. minutě zblízka Edin Džeko a z trestného kopu Aleksandar Kolarov. Do poločasu sice Milan Badelj snížil, ale v 73. minutě dostal Řím znovu do dvougólového vedení Lorenzo Pellegrini po spolupráci s Džekem. Výsledek pečetil dvě minuty před koncem Niccolo Zaniolo.

Vítězové se přiblížili na rozdíl bodu městskému rivalovi Laziu na třetím místě, Fiorentina zůstala čtrnáctá čtyři body nad pásmem sestupu.