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Sport

„Sportovci to určitě pochopí.“ Rusové na univerziádu pojedou, někteří Češi nesmějí

ČTK
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Ruští a běloruští sportovci mohou na zimní univerziádě v Číně závodit, někteří Češi ale zůstanou doma. Česká asociace univerzitního sportu totiž rozhodla, že do výpravy nezařadí reprezentanty z odvětví, jejichž mezinárodní federace start Rusů a Bělorusů zakazují. Verdikt zasáhl i sportovce, kteří se na vrcholnou akci připravovali.

Ruská vlajka
Ruská vlajkaFoto: REUTERS – Ramil Sitdikov
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Na zimní univerziádu do Číny nepojedou čeští sportovci v odvětvích, jejichž mezinárodní federace zakazují start Rusů a Bělorusů.

Na vrcholné sportovní akci pro vysokoškoláky, kterou organizuje Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU), totiž sportovci z Ruska a Běloruska jako neutrální závodit budou¨.

Ve sportech, kde se postoje FISU a příslušné mezinárodní federace rozcházejí, se Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) rozhodla české reprezentanty nenominovat. Upozornil na to Sport.cz.

Vedení českého univerzitního sportu tento verdikt oznámilo sportovcům a jejich týmům dopisem.

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"Výkonný výbor ČAUS rozhodl, že sporty, jejichž příslušná mezinárodní sportovní federace nepřipouští účast ruských a běloruských sportovců ve svých mezinárodních soutěžích, nebudou zařazeny do české výpravy na Zimní světovou univerziádu 2027," uvedla ČAUS v dopise.

Na univerziádu v roce 2027 musí zapomenout také závodníci v lyžařském orientačním běhu, v němž Česko v minulosti získalo medaile.

Týká se to například krosu, v němž se chystal závodit Tomáš Habarta. Běh v terénu spadá pod Světovou atletiku, která vůči Rusům a Bělorusům kvůli ruské agresi na Ukrajině zastává striktní odmítavý postoj.

Na univerziádu v roce 2027 musí zapomenout také závodníci v lyžařském orientačním běhu, v němž Česko v minulosti získalo medaile.Zrušená byla i plánovaná účast ženského týmu v curlingu.

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Už dříve padlo rozhodnutí, že se univerziády nezúčastní české hokejové týmy. Na rozdíl od olympijských her totiž budou Rusové a Bělorusové jako neutrální startovat i v kolektivních sportech a proti případnému prvnímu duelu s těmito týmy od začátku ruské invaze na Ukrajinu se postavil český hokejový svaz.

Předsedkyně ČAUS Ivana Ertlová uvedla, že se diskutovalo i o účasti celé české výpravy. "Dotazovali jsme se i ministra, podle něhož nominace podléhá pravidlům FISU. Náš výkonný výbor přijal usnesení, že nebudeme hlásit sportovce tam, kde jejich federace nepřipouštějí start ruských a běloruských sportovců," doplnila.

Na rozhodnutí reagoval na Facebooku bývalý tyčkař Zdeněk Lubenský. "Takže russsáci na univerziádě závodit budou a my ne. Sportovci tohle rozhodnutí určitě pochopí a zaujmou zásadový postoj," poznamenal.

Zimní univerziáda se uskuteční od 15. do 25. ledna v čínském Čchang-čchunu. V srpnu 2027 pak budou následovat letní univerzitní hry v Jižní Koreji. Pokud se situace na Ukrajině nezmění a postoje FISU i ČAUS zůstanou stejné, čeští atleti na nich zřejmě nebudou závodit.

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"Předpokládám, že by to tak bylo, ale v tuto chvíli nejsem kompetentní to potvrdit. Myslím, že nyní je to rozumné řešení," uvedla Ertlová.

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