Spilkovou po historickém úspěchu vítali sádlem a pivem, příští sezonu pojme punkově

před 52 minutami

Unavená ale šťastná se vrátila golfistka Klára Spilková ze zámoří po úspěšně zvládnuté kvalifikaci LPGA. Doma se nejlepší česká hráčka dočkala přivítání chlebem se sádlem a škvarky, který zapila pivem, a už těšila na oddych a obyčejné věci.

V Severní Karolíně skončila třiadvacetiletá Spilková čtvrtá v závěrečné osmikolové fázi boje o účast na americké sérii LPGA a získala kartu na rok 2019. "Jsem trošku unavená, ale euforie je velká. Super! Je to splněný sen," řekla na setkání s médii. "Chtěla bych všem poděkovat a tentokrát také sobě, že jsem to zvládla," uvedla.

Spilková je osm let profesionálkou, v šestnácti se stala první českou hráčkou na evropském okruhu LET, hrála na olympiádě v Riu de Janeiro 2016, loni se zapsala po triumfu v marockém Rabatu do historie jako první česká vítězka profesionálního turnaje. A nyní má jako první Češka jistotu startu na prestižní LPGA.

"Zatím se mi v životě všechno splnilo, což je krásný. Přemýšlela jsem, jak to teďka udělám. Chvíli si užiju, že jenom jsem a můžu hrát," pronesla Spilková a k budoucnosti doplnila: "Nějaké sny jsou, ale ty ještě nebudu úplně prozrazovat."

Možných cílů existuje nespočet. Kdysi mluvila o postu světové jedničky. "Je to jeden z mých snů, ale v posledních letech se to vyvíjí. Budu první rok na LPGA, a když budu hrát hodně, budu lepší a lepší," řekla nyní 258. hráčka světa.

K dalším metám patří mnohokrát Spilkovou zmíněný souboj družstev Solheim Cup. V roce 2009 si obdobu mužského Ryder Cupu vyzkoušela v juniorkách. "To byla bomba. Musím ještě počkat. Budu pro to dělat vše a třeba to vyjde."

Na olympiádě v Riu skončila 48. a i medaile z her pod pěti kruhy v minulosti patřila mezi její tužby. "Opakuji, je to tak. Prvním krokem ale je se na olympiádu dostat a pak můžu podnikat další kroky. Bylo by to krásné a doufám, že mi ten pocit vydrží," řekla. Aktuálně je v olympijském žebříčku 40., což by jí zajistilo start mezi šedesátkou účastnic olympiády v Tokiu 2020.

Premiérovou sezonu na LPGA ještě konkrétně probírat nemůže, jelikož dosud není stanoven kalendář roku 2019. Má ale jasno, že by chtěla hrát i turnaje LET, aby si udržela evropskou kartu a měla šanci nominovat se do Solheim Cupu.

"Rozhodla jsem se, že to budu dělat na pankáče," řekla Spilková a po jejích stranách sedící manažer Petr Žák a trenér Lukáš Martinec trošku zalapali po dechu. "Priorita bude americká túra, ale budu hrát podle pocitů, protože jsem pocitový člověk. Ráda bych odehrála tři turnaje v řadě a měla týden volno. Bude hodně cestování, s tím počítám," řekla. V USA už také hledá zázemí, odkud bude na turnaje vyrážet.

Na evropském okruhu stála Spilkovou sezona od čtyř do šesti milionů korun. Žák odhadl, že nyní rozpočet stoupne až na osm milionů. "Peníze se vždycky shánějí těžce, ale výhoda Kláry je, že byla první, je hezká, je jí třiadvacet, vyhrála turnaj, hrála majory, olympiádu a před sebou, troufám si říct, má velkou kariéru," řekl Žák, že Spilková je zavedenou značkou a má vybudované portofolio partnerů.

Zatímco první krok - právo vybojovat účast na LPGA - už Spilková dokázala udělat, půjde jí teď o to se mezi elitou udržet. Výhodou Spilkové je, že už odehrála několik majorů i turnajů LPGA a nepůjde do neznáma. "Hraju dobře, hodně dobře a jsem hodně dobrá hráčka. Myslím, že by to neměl být problém, když budu dobře naladěná," věří si Spilková.