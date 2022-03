Spilková odstoupila z turnaje, v očích měla slzy. A připomněla okupaci z roku 1968

Golfistka Klára Spilková nedohrála kvůli zdravotním problémům druhé kolo svého prvního turnaje v sezoně. Na akci nižšího amerického okruhu Epson Tour, z kterého by ráda postoupila zpět na elitní LPGA Tour, hrála ve Winter Haven na Floridě na podporu Ukrajiny v žluto-modrém oblečení, v barvách země napadené ruskou armádou.

Sedmadvacetileté Spilkové na Natural Charity Classic s dotací 200 000 dolarů nevyšlo už první páteční kolo, v kterém zahrála devět ran nad par. Dnes po dvanácti jamkách odstoupila. Podle informací v tiskové zprávě se potýkala s křečemi v břiše způsobenými ženskými problémy.

Po prvním kole měla Spilková v očích při rozhovoru pro web soutěže slzy, které ale nezpůsobil její zdravotní stav. Důvodem byl válečný stav a umírající lidé na Ukrajině. "Těžko se mi o tom mluví. V Česku žije hodně Ukrajinců, a co se děje, není daleko od mojí země. Důležitá je svoboda a nezávislost. To chtějí, nic víc. Všichni si to zasloužíme. Ukrajina. Každý," řekla Spilková.

V rozhovoru připomněla okupaci Československa především ruskou armádou z roku 1968. "Fakt, že se to děje znovu, nedaleko od nás, je pro mě velmi emotivní," prohlásila.

Po odpočinku by se měla Spilková vrátit na turnaje podle v plánu v Arizoně, kde se bude hrát od 17. března. Z Epson Tour postoupí na LPGA desítka nejlepších hráček sezony.