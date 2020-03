Špičkoví snowboardisté do Špindlu nepřijedou, finále SP zrušily obavy z koronaviru

Finále Světového poháru snowboardistů ve slopestylu ve Špindlerově Mlýně se neuskuteční. Organizátoři jako důvod uvedli nepředvídatelný vývoj šíření koronaviru.

"Nechtěli jsme se dostat do situace, že investujeme nemalé finanční prostředky Svazu lyžařů ČR, Mezinárodní lyžařské federace FIS a partnerů závodu do jeho přípravy, a mohlo by přitom nakonec dojít k tomu, že by se konal bez účasti diváků," uvedl v tiskové zprávě kouč reprezentace Martin Černík.

"Se zástupci svazu, FIS i s vedením Skiareálu Špindlerův Mlýn jsme do poslední chvíle doufali, že se nám podaří závod uskutečnit. Bohužel opak je pravdou," dodal Černík.

Snowjam, jak se závody nazývají, se v rámci Světového poháru měl do Krkonoš vrátit po tříleté pauze a popáté v historii. Poprvé byl do seriálu SP zařazen v roce 2013 a v roce 2016 zde skončila největší česká hvězda Šárka Pančochová třetí.

Podle Černíka by se závod měl uskutečnit v příštím roce, kdy by byl zároveň nominačním závodem pro olympijské hry 2022 v Pekingu.

Pokud nebude závod nahrazen, stanou se celkovými vítězi disciplíny na základě výsledků čtyř uskutečněných soutěží Japonec Ruki Tobita a Katie Ormerodová z Británie. Pančochové patří 23. místo, nejlépe skončila desátá v minulém závodě v Calgary.

USK neví, kde nastoupí k odvetě

Basketbalistky USK odehrají první čtvrtfinále Evropské ligy se Schiem v původním termínu ve středu 11. března od 19 hodin v pražské hale Královka. O odvetném utkání, které by se mělo uskutečnit na koronavirem zasaženém severu Itálie, se stále jedná. USK o tom informoval v tiskové zprávě.

Zatímco hráčky USK si postup do play off Euroligy, ve které obhajují třetí místo, zajistily už dlouho před koncem základní části, soupeře pro čtvrtfinále jim určilo až rozhodnutí evropské sekce FIBA. Šoproň a Riga totiž kvůli obavám z nákazy koronavirem odmítly nastoupit k zápasům v Itálii proti Schiu, respektive Benátkám.

Oba duely byly nejprve o den odloženy a přesunuty do Lublaně, ale Šoproň s Rigou nechtěly hrát s italskými kluby ani tam. Vedení soutěže proto nakonec rozhodlo o kontumaci 20:0 ve prospěch Benátek a Schia, které tak obsadilo v konečné tabulce skupiny B třetí místo.

Další komplikace poté způsobila kolize termínu čtvrtfinále s olympijskou kvalifikací v basketbalu 3×3, ve které několik hráček Schia reprezentuje Itálii. Kvalifikace v Indii ale byla kvůli nákaze koronavirem posléze odložena na duben a USK a Schio se dohodly odehrát úvodní čtvrtfinále v původním termínu.

"Druhý faktor, který ovlivňoval termíny zápasů, byla komunikace s FIBA Europe ohledně šíření koronaviru v Evropě. Po dlouhých jednáních jsme dospěli k závěru, že první utkání se odehraje v původním termínu. Druhé vzájemné střetnutí, které se má odehrát v Itálii, je stále v řešení," uvedl pražský klub.

Trenérka USK Natália Hejková už dříve uvedla, že rozhodně nepřipadá v úvahu, že by její tým odvetu na palubovce Schia neodehrál. Podle slovenské trenérky by jednou z variant mohlo být odehrání zápasu v Lublani.

V Itálii kvůli odložili i druhé semifinále poháru

Ani druhé semifinále Italského fotbalového poháru se kvůli šíření nového typu koronaviru neodehraje podle plánu v tomto týdnu. Místní úřady odložily čtvrteční odvetné utkání mezi Neapolí a Interem Milán na neurčito a následovaly turínskou radnici, která v úterý nepovolila sehrání dnešního zápasu Juventusem a AC Milán.

Itálie je zemí s největším výskytem koronaviru v Evropě. Jen za úterý na Apeninském poloostrově na novou nemoc zemřelo 27 lidí a přibylo dalších 466 nových případů nákazy. Některé sportovní akce, mezi nimi i zápasy nejvyšší fotbalové soutěže, už byly v minulých dnech zrušeny či odloženy.

Italská vláda nyní zvažuje, že zakáže účast diváků na všech prvoligových zápasech v celé zemi, nejen v regionech na nejvíce postiženém severu. Fotbalové kluby ale daly v minulých dnech před sehráním utkání před prázdnými tribunami přednost jejich odložení.

Zatím není jasné, kdy se semifinálové odvety odehrají. Neapol bude doma proti Interu hájit náskok 1:0, souboj mezi AC Milán a Juventusem je po prvním utkání nerozhodný 1:1.

Běžce štafety čekají kontroly

Pořadatelé olympijských her v Tokiu představili první sadu chystaných opatření, která by měla při štafetě s pochodní omezit rizika šíření nákazy koronavirem. Běžce čeká důkladné monitorování zdravotního stavu, fanoušci se musejí připravit na omezený přístup na akce.

Obdobná opatření zveřejnili už v úterý řečtí organizátoři slavnostního zažehnutí ohně při tradičním ceremoniálu, který je na programu příští týden v antické Olympii. Diváci nebudou připuštěni na generálku 11. března, omezen je i počet akreditací pro média.

Štafeta s olympijským ohněm bude po týdenním putování po Řecku předána 19. března tokijským pořadatelům. Na japonském území bude cesta pochodně zahájena 26. března. Do slavnostního zahájení her 24. července na stadionu v Tokiu by měla zavítat do všech 47 prefektur.

Pořadatelé dnes znovu ujistili, že počítají se zahájením olympiády podle plánu v původním termínu navzdory epidemii koronaviru. Podle některých informací umožňuje organizátorům smlouva s MOV uspořádat hry kdykoli v roce 2020 a v úvahu by tedy teoreticky připadalo jejich odložení, s tím však pořadatelé nepočítají.