Špatná sezona? Já jsem spokojená, hájí se Fišerová. Čtvrté místo z MS ale obrečela

před 11 minutami

Vrcholnou událost letošního roku měli vodní slalomáři v zářijovém mistrovství světa v Riu a už v pondělí jim začíná příprava na novou sezonu. "A potrvá až do dubnových nominačních závodů,“ usmívala se v rozhovoru pro Aktuálně.cz bronzová medailistka ze světového šampionátu, kanoistka Tereza Fišerová, která ve čtvrtek převzala cenu za prvenství v anketě Unie armádních sportovních klubů.

Jste s uplynulou sezonou spokojena?

Hodně lidí mi řeklo, že to nebyl moc úspěšný rok, ale já jsem spokojena. Mám dvě medaile z mistrovství světa, stříbro hned z prvního závodu Světového poháru a pěkné výsledky včetně konečného prvenství v této soutěži v kategorii debl kanoe mix s Jakubem Jáně. Je pravda, že loňské vysvědčení bylo lepší, ale spíš bych řekla, že výjimečné.

Nejcennější je určitě bronz z mistrovství světa. Jaká k němu vedla cesta?

Bez nejmenší nadsázky doslova strastiplná. Do Ria jsem jela po nevydařeném mistrovství Evropy a navíc jako úřadující vicemistryně světa. Čekal se od mne špičkový výkon, což na moji nervovou soustavu jako balzám nepůsobilo. Navíc jsem doufala v medaili v mixu s Jakubem Jáně a museli jsme se spokojit se čtvrtým místem, což jsem obrečela. Před mým singlem to tedy nebyla ideální situace, potřebovala jsem se zklidnit, což se mi naštěstí podařilo. Své vystoupení jsem zvládla dobře a byla za to odměněna bronzovou medailí, která má pro mě obrovskou hodnotu. Těšilo mě také, že naší tříčlenné hlídce jsem pomohla ke stříbru.

Co se vám letos podle vašeho přání nepovedlo?

Především mistrovství Evropy v pražské Troji. Moc jsem si přála v domácím prostředí na sebe upozornit, netajila jsem velké ambice a přitom jsem nenašla cestu ani do finále. Ale takový už je náš sport a musela jsem se s tvrdou pravdou a velkým zklamáním smířit.

Zažila jste letos kromě příběhů na divoké vodě něco mimořádného?

Na jaře jsem měla zraněný úpon na ruce, což jsem léčila s fyzioterapeutkou a potom v Karlových Varech. Absolvovala jsem tam užitečnou regeneraci, což se ukázalo jako dobrý start do druhé poloviny sezony. Mezi mimořádné události patří i moje dovolená pod brazilským sluncem v Riu, kde jsem ještě po mistrovství světa týden zůstala.

Znáte už program vaší přípravy na novou sezonu?

Začínáme příští týden v Měříně s maximálním důrazem na kondici. Letos se pak ještě vydáme na desetidenní soustředění do Francie, kde se loni konalo mistrovství světa a příští rok tam bude mistrovství Evropy. V lednu pak utečeme někam za teplem (smích).

A vaše představy do příštího roku?

Jsem ráda, že letošní bronzovou medailí jsem si zajistila místo v reprezentaci, takže nominační závody mohu absolvovat v klidu, bez psychického tlaku. Chci se plně soustředit na evropský šampionát a hlavně pak na mistrovství světa, kde už se budou sbírat plusové body na letenku do Tokia.

Takže už začínáte myslet na olympijské hry?

Trošku! Účast na olympiádě je mým dlouholetým velkým snem a chci udělat všechno, co bude v mých silách, abych si ho splnila.