Souložil v letadle, peprné video umístil na sítě. Žijeme v bláznivém světě, hájí se

Disciplinární komise nyní konstatovala, že vážně poškodil pověst svého sportu a uložila mu dvouletý distanc, uvedla BBC.
Už dříve Rozentals přišel o finanční podporu od svazu ve výši 16 000 liber (442 000 korun) ročně, kterou dostávají vybraní britští kanoisté k přípravě na olympijské hry v letech 2028 a 2032.
Rozentals BBC Sport řekl, že trest považuje za nepřiměřený a videa nelituje.
"Tenhle trest by nikdy nepřišel, kdyby byli sportovci řádně finančně podporováni," uvedl třiadvacetiletý kanoista, který si v lednu založil účet na platformě OnlyFans a za necelého půlroku si díky tomu podle svých slov přišel na více než 100 000 liber (2,8 milionu korun).
"Sice chápu, že to video by se dalo označit za šílené, ale nebylo nelegální a rozhodně by nemělo být důvodem k zákazu sportovní činnosti," řekl Rozentals.
"Když se ohlédnu zpět, asi bych něco takového nezveřejnil. Ale pamatuji si, v jakém rozpoložení jsem byl, když jsem to natočil a zveřejnil. Bylo to poprvé v životě, co se má finanční situace zlepšila. Poprvé jsem si mohl sám platit trénink. Poprvé jsem mohl koupit mámě něco hezkého poté, co všechno obětovala, abych si mohl splnit svůj sen. A bylo to díky bláznivým videím, jako bylo to, kvůli kterému jsem dostal trest. Věděl jsem, že musím dál natáčet taková videa, abych mohl žít takhle dál. Žijeme v bláznivém světě. Nelituji toho," prohlásil.