Soukalová je těhotná. Očekávání druhého potomka oznámila vtipným komentářem

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová oznámila radostnou novinu. S partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhého potomka, prvorozená dcera Izabela se tek dočká sourozence.
Nastávající příchod dalšího člena rodiny Soukalová oznámila vtipným komentářem. „Vypadá to, že se nám možná pomalu rýsuje budoucí biatlonová štafeta, nebo do ní třeba přidáme dalšího člena/členku,“ napsala k videu na svém instagramovém účtu.
ŽIVĚ Babiš zůstává mimo trestní řízení kvůli imunitě, soud nařídil líčení s Nagyovou
Městský soud v Praze ve čtvrtek vyloučil k samostatnému řízení část kauzy Čapí hnízdo, která se týká premiéra Andreje Babiše (ANO). Kvůli rozhodnutí Sněmovny o nevydání k trestnímu stíhání u něj nyní nelze v trestním řízení pokračovat. Uvedl to soudce Jan Šott, jehož soudní senát se případem zabývá. U druhé obviněné, europoslankyně za ANO Jany Nagyové, nařídil soud hlavní líčení, termín neuvedl.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by mělo ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru zveřejněném ve středu s bruselským portálem Politico to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).
Okamura je proti tomu čajíček, říká Vondra. Proč odešel z debaty s Ficovým mužem?
Debata slovenské televize TA3, při které europoslanec Alexandr Vondra (ODS) po ostrém střetu se slovenským kolegou Lubošem Blahou (Směr) opustil studio, má dohru. Vondra pro Aktuálně.cz označil Blahu za „čistokrevného fašistu“ a „žáka Lenina a Mussoliniho“. Blaha kontroval tím, že se za Vondru musí stydět i agenti Mosadu, kteří „od něj očekávali lepší výkon“.
Katolická teologická fakulta už není pod nucenou správou, oznámilo ministerstvo
Ministerstvo školství poté, co se seznámilo se závěry Nejvyššího správního soudu (NSS), zrušilo nucenou správu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK). Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí ministerstva Ondřej Macura. NSS přiznal na konci února odkladný účinek Jaroslavu Brožovi ve stížnosti proti odvolání z funkce děkana katolické fakulty.
Máte fotovoltaiku? Možná prodáváte elektřinu zbytečně levně
Rozdíl mezi tarify může dělat i tisíce korun. Mnoho majitelů FVE o tom vůbec neví.