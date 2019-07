Šonka se po čtvrtém místě na Balatonu ujal vedení v Air Race

před 1 hodinou

Martin Šonka se po třetím a zároveň předposledním závodu leteckého seriálu Red Bull Air Race dostal do čela průběžného pořadí. Nad hladinou Balatonu mu stačilo čtvrté místo, protože dosavadní lídr Japonec Jošihide Muroja chyboval a nedostal se ani do osmičky. O zopakování celkového prvenství se Šonka pokusí 8. září v Japonsku.

Jednačtyřicetiletý český pilot dnes poprvé v letošním ročníku chyběl na stupních vítězů, protože ve finále trefil křídlem pylon a dostal třísekundovou penalizaci. V Abú Zabí byl na úvod sezony v únoru druhý, před měsícem v Kazani třetí.

Oba dosavadní závody vyhrál Muroja, ale v Maďarsku se mu nedařilo a za 12. místo bral jen dva body. Na finále do japonské Čiby si Šonka poveze náskok čtyř bodů na Australana Matta Halla, který finálové lety nad Balatonem zvládl nejlépe a vyhrál.

"Byla to chyba koncentrace, myslel jsem o krok napřed na to, jak proletím další bránu. To mě mrzí. I bez trefeného pylonu by ale naše strategie byla asi až příliš konzervativní," uvedl Šonka v tiskové zprávě. "To, že jsme teď první, vůbec nic neznamená. Ve hře je ještě 28 bodů a člověk zase může velmi rychle spadnout někam dolů," upozornil.

"Taktiku jsem měl postavenou na silný vítr, ale ten se změnil před mým náletem na trať. Nedá se nic dělat, všechno teď budeme směřovat do Čiby," uvedl Šonka.

Druhý český pilot Petr Kopfstein skončil devátý, tedy nejlépe v poslední sezoně seriálu Air Race, a celkově je na 13. pozici. Seriál letos skončí, protože hlavní sponzor se rozhodl nepokračovat kvůli nižšímu zájmu veřejnosti.

Závod leteckého seriálu Red Bull Air Race na Balatonu (Maďarsko):

1. Hall (Austr.), 2. Murphy (Brit.), 3. McLeod (Kan.), 4. Šonka, …9. Kopfstein (oba ČR).

Průběžné pořadí (po 3 ze 4 závodů): 1. Šonka 65, 2. Hall 61, 3. Muroja (Jap.) 55, …13. Kopfstein 10.