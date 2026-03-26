Šokující závěr. Dán odmítl vyhrát kvůli zkrvavenému soupeři

Mohl si v klidu dojet pro vítězství, místo toho schválně zpomalil. Nevídané gesto předvedl v závěru středeční 3. etapy závodu Kolem Katalánska hvězdný dánský cyklista Jonas Vingegaard.
Vingegaard vytvořil zhruba 28 kilometrů před cílem silnou dvojici uprchlíků s dvojnásobným olympijským šampionem Remcem Evenepoelem.
Když se mělo jít do finiše, postihl u kruhového objezdu Evenepoela pád.
Dánovi se otevřela jednoduchá cesta k vítězství. Místo triumfálního průjezdu cílem však předvedl nevídané gesto.
Schválně zpomalil, nechal se dojet pelotonem a z výhry se ve spurtu radoval Francouz Dorian Godon.
„Abych řekl pravdu, vůbec nevím, co se tam stalo. Najednou šel přes řídítka a jen doufám, že je v pořádku. Nechtěl jsem z téhle situace získat žádnou výhodu,“ vysvětloval Vingegaard v cíli svůj rytířský počin.
„Takže jsem se prostě v ten moment rozhodl počkat na peloton. Hlavně doufám, že je v pořádku a bude moci zítra pokračovat,“ doplnil vítěz Tour de France z let 2022 a 2023.
Jeho gesto je o to působivější, že během úniku měl s rivalem spory ohledně spolupráce a Evenepoel na něj několikrát naštvaně gestikuloval.
„Myslím, že se mnou nebyl úplně spokojený,“ přiznal Vingegaard. „Ale tak to prostě chodí. To je holt cyklistika a každý máme nějakou taktiku,“ přidal s úsměvem lídr týmu Visma-Lease a Bike.
„Myslím, že ta spolupráce byla úžasná,“ reagoval už klidný a ošetřený Evenepoel.
Z karambolu vyvázl se zakrváceným levým loktem, jinak vypadal nezraněný. „Můžu chodit, to je dobrá zpráva, nemám nic zlomeného. Uvidíme, jak se budu cítit zítra,“ krčil rameny.
„Chystal jsem se na spurt, najednou tam byla v silnici díra. Vůbec jsem ji neviděl, nebyla nijak označená a já ji trefil,“ popisoval pád.
Do cíle dojel s velkým odstupem, ale vzhledem k tomu, že k pádu došlo v ochranné zóně, dostal stejný čas jako vítěz etapy Dorian Godon.
Mistr Francie navázal ve 105. ročníku závodu na triumf z první etapy a před Evenepoelem má náskok 11 vteřin. Vingegaard je s odstupem 18 sekund čtvrtý.
Čeští cyklisté Jan Hirt a Pavel Novák dojeli opět mezi posledními, osm a půl minuty za pelotonem, na 150. a 151. místě.
Dnes čeká cyklisty první pyrenejská etapa s cílem v horském středisku Vallter 2000. Čtvrtý nejstarší stále fungující etapový závod na světě skončí v neděli v Barceloně.
ŽIVĚ Plzeň - Sparta. Sparťané znovu odvracejí konec, tentokrát v bouřlivém prostředí v Plzni
Sledujte online přenos z pátého utkání série čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Škodou Plzeň a Spartou Praha.
"51,90 za naftu? Nehorázná cena." Babiš vyzval distributory, ať okamžitě zlevní
Premiér Andrej Babiš po návštěvě Karlovarského kraje vyzval hlavní distributory pohonných hmot k okamžitému snížení cen paliv. Kritizoval firmy za vysoké ceny nafty a podle něj nepřiměřené marže.
ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině
Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.
Válka zdraží velikonoční pečivo v obchodech, avizují už nyní pekaři
Lidé si kvůli konfliktu na Blízkém východě letos připlatí za některé velikonoční pečivo. Část pekáren už zdražení pohonných hmot a plynu způsobené válečným konfliktem promítla do svých prodejních cen, jiné to teprve čeká.
„Svěrák je pořád tak trochu puberťák,“ říká o svém idolu z dětství cimrmanolog Maleček
Česko letos zažívá dvě významná výročí. Zdeněk Svěrák, jedna z nejvýznamnějších osobností tuzemské kultury, oslaví v sobotu devadesát let a neméně legendární Jára Cimrman šedesátku. Málokdo toho o fenoménu Cimrmanů může říct víc než skalní fanoušek a odborník Tomáš Maleček.