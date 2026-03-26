26. 3. Emanuel
Šokující závěr. Dán odmítl vyhrát kvůli zkrvavenému soupeři

Mohl si v klidu dojet pro vítězství, místo toho schválně zpomalil. Nevídané gesto předvedl v závěru středeční 3. etapy závodu Kolem Katalánska hvězdný dánský cyklista Jonas Vingegaard.

Volta Catalunya 2026 stage 3 to Vila-Seca Costa Daurada Remco Evenepoel crosses the finish line after Dorion Godon France Ineos Grenadiers wins th stage and retains race lead, despite long range Remco attack ending in a crash.
Odřený Remco Evenepoel projíždí cílem 3. etapy závodu Kolem KatalánskaFoto: Profimedia
Vingegaard vytvořil zhruba 28 kilometrů před cílem silnou dvojici uprchlíků s dvojnásobným olympijským šampionem Remcem Evenepoelem.

Když se mělo jít do finiše, postihl u kruhového objezdu Evenepoela pád.

Dánovi se otevřela jednoduchá cesta k vítězství. Místo triumfálního průjezdu cílem však předvedl nevídané gesto.

Schválně zpomalil, nechal se dojet pelotonem a z výhry se ve spurtu radoval Francouz Dorian Godon.

„Abych řekl pravdu, vůbec nevím, co se tam stalo. Najednou šel přes řídítka a jen doufám, že je v pořádku. Nechtěl jsem z téhle situace získat žádnou výhodu,“ vysvětloval Vingegaard v cíli svůj rytířský počin.

„Takže jsem se prostě v ten moment rozhodl počkat na peloton. Hlavně doufám, že je v pořádku a bude moci zítra pokračovat,“ doplnil vítěz Tour de France z let 2022 a 2023.

Jeho gesto je o to působivější, že během úniku měl s rivalem spory ohledně spolupráce a Evenepoel na něj několikrát naštvaně gestikuloval.

„Myslím, že se mnou nebyl úplně spokojený,“ přiznal Vingegaard. „Ale tak to prostě chodí. To je holt cyklistika a každý máme nějakou taktiku,“ přidal s úsměvem lídr týmu Visma-Lease a Bike.

„Myslím, že ta spolupráce byla úžasná,“ reagoval už klidný a ošetřený Evenepoel.

Z karambolu vyvázl se zakrváceným levým loktem, jinak vypadal nezraněný. „Můžu chodit, to je dobrá zpráva, nemám nic zlomeného. Uvidíme, jak se budu cítit zítra,“ krčil rameny.

„Chystal jsem se na spurt, najednou tam byla v silnici díra. Vůbec jsem ji neviděl, nebyla nijak označená a já ji trefil,“ popisoval pád.

Do cíle dojel s velkým odstupem, ale vzhledem k tomu, že k pádu došlo v ochranné zóně, dostal stejný čas jako vítěz etapy Dorian Godon.

Mistr Francie navázal ve 105. ročníku závodu na triumf z první etapy a před Evenepoelem má náskok 11 vteřin. Vingegaard je s odstupem 18 sekund čtvrtý.

Čeští cyklisté Jan Hirt a Pavel Novák dojeli opět mezi posledními, osm a půl minuty za pelotonem, na 150. a 151. místě.

Dnes čeká cyklisty první pyrenejská etapa s cílem v horském středisku Vallter 2000. Čtvrtý nejstarší stále fungující etapový závod na světě skončí v neděli v Barceloně.

Mohlo by vás zajímat
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)
ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině

Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.

