Softbalisté vedli na MS nad Japonci 3:0, ale prohráli 3:4

před 1 hodinou

Čeští softbalisté neudrželi ve třetím utkání na mistrovství světa s Japonskem nadějný náskok 3:0 a s favoritem nakonec v Havlíčkově Brodě prohráli 3:4. Připsali si tak druhou porážku.

Softbalisté začali nad očekávání a v úvodní směně zaznamenali tři body. Po odpalu a dvou metách zdarma si při nuceném posunu doběhl pro první bod Václav Svoboda. Další dva body zařídil Michal Kolůch odpalem do vnitřního pole a donutil střídat japonského nadhazovače. Místo Hajamiho Takahašiho přišel do nadhazovačského kruhu Hikaru Macuda a český útok zcela vymazal.

Macuda udělal 12 strikeautů a navíc na pálce zařídil odpalem po zemi pro Japonce první bod, když stáhl v dohrávce první směny snížení. Druhý pod přidal soupeř ve druhé směně, třetí ve čtvrté a vítězný v páté díky odpalu Taija Kataoky.

"Nečekali jsme, že Macuda nastoupí. On je opravdu výjimečný, dokáže skvěle měnit rychlosti, což je naprosto ojedinělé. Snažili jsme se na něj lépe časovat a pálit jeho pomalejší nadhozy, ale moc to nevycházelo," řekl kapitán David Mertl. "Vedení ze začátku nám mělo dodat klid, to se ale bohužel nepovedlo."

V pondělí čeští hráči vyzvou v pražském Svoboda parku v Bohnicích od 19:30 Argentinu.

Japonsko - ČR 4:3.