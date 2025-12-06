Skvělý start olympijské sezony. Snowboardistka Maděrová byla čtvrtá v závodě SP

Maděrová, jedenáctá žena konečného pořadí minulé sezony SP, po úspěšné kvalifikaci vyhrála suverénně první dvě vyřazovací jízdy: v osmifinále proti Martině Ankeleové a pak proti další Rakušance Sabine Payerové.
V boji o finále ale jízdu nedokončila a chyba ji přibrzdila také v malém finále. Pro bronz si tak dojela Bulharka Malena Zamfirovová, vítězkou prvního testu před únorovou olympiádou v Livignu je Italka Lucia Dalmassová.
"Kvalifikaci Světového poháru se mi povedlo vyhrát poprvé, mám z toho obrovskou radost. Bohužel potom v semifinále jsem spadla a nakonec je z toho čtvrté místo, což je i tak super, ale jsem trošku smutná a doufám, že to brzo cinkne. Další pokus máme hned zítra," řekla Maděrová pro svazový facebook.
Maděrová dnes jako jediná z pěti českých zástupců bojovala mezi elitní šestnáctkou. Adéla Keclíková, Klára Šonková, Kryštof Minárik ani Adam Počinek z kvalifikace nepostoupili.
Italský double zkompletoval vítěz mužského závodu Maurizio Bormolini, ve finále porazil čtyřicetiletého rakouského veterána Benjamina Karla, jenž bude v únoru obhajovat v obřím slalomu olympijské zlato.
O totéž se pokusí Ester Ledecká, která se však zatím připravuje na lyžích.