Smrt zůstává záhadou. Nejasná je i role masky na obličeji

Příčina úmrtí norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena by měla být známa nejpozději v březnu Oznámila to advokátní kancelář, která zastupuje jeho rodinu.
Sedmadvacetiletý Bakken byl nalezen 23. prosince mrtvý ve svém hotelovém pokoji v italském Lavazé s nasazenou maskou simulující vysokou nadmořskou výšku.
"O víkendu byly provedeny forenzní expertizy. Zatím nejsou žádné výsledky, vyšetřování bude pokračovat začátkem příštího roku," uvedla advokátní kancelář s tím, že italské státní zastupitelství dalo soudním znalcům lhůtu do 7. března.
Na rozdíl od praxe, která je běžná v Norsku, koroneři nebudou sepisovat předběžnou zprávu.
Podle advokátní kanceláře se stále neobjevil žádný důkaz, že by biatlonistovo úmrtí souviselo s použitím masky.
Bakken zazářil v sezoně 2021/22. Ve Světovém poháru obsadil celkově deváté místo a získal malý křišťálový glóbus za hodnocení závodů s hromadným startem.
Poté mu lékaři diagnostikovali zánět srdečního svalu a do mezinárodních soutěží se vrátil až loni v listopadu.
Letos na přelomu ledna a února získal Bakken dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy a v olympijské sezoně se zapojil do Světového poháru.
Začátkem prosince byl čtvrtý ve vytrvalostním závodu v Östersundu a v Annecy obsadil páté místo ve sprintu.
Blízký Zelenského muž vypátrán. Uprchl ještě před razií a pak se po něm slehla zem
Zmizel doslova přes noc. Ráno 10. listopadu se Ukrajina probudila bez jednoho z nejvlivnějších lidí v zákulisí prezidentské moci – podnikatele Timura Mindiče. Muže, jehož jméno je dlouhodobě spojováno s prezidentem Volodymyrem Zelenským a který se stal klíčovou postavou jednoho z největších korupčních skandálů posledních let.
ŽIVĚMír na Ukrajině je na obzoru, věří Tusk a další evropští státníci
Polský premiér Donald Tusk je přesvědčen, že mír na Ukrajině je na obzoru. Uvedl to po dnešní telekonferenci s evropskými spojenci a Kanadou. Také německý kancléř Friedrich Merz poznamenal, že mírový proces se posouvá vpřed.
Závislost na sexu a aféry s pornohvězdami mu zničily manželství. Teď slaví 50
Je jedním z nejslavnějších, nejúspěšnějších a nejbohatších sportovců historie. Stejně jako fenomenálními výkony však Tiger Woods proslul i četnými skandály - aférami s pornoherečkami a závislostí na sexu, což mu zničilo manželství, řízením pod vlivem léků či autonehodou, při níž málem přišel o nohu. Dnes slaví americký golfista 50. narozeniny.
Sparta nestačila na partu studentů. Finále prestižního turnaje Pražanům uteklo
Hokejisté Sparty prohráli v semifinále Spenglerova poháru s výběrem amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5, přestože dokázali vyrovnat z 0:2 na 2:2.
Babiš do fondu vloží výhradně Agrofert. SynBiolu ani dalších se to netýká
Vyřešením střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu podmiňoval prezident Petr Pavel jmenování Babiše premiérem.