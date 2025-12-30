Přeskočit na obsah
30. 12. David
Ostatní sporty

Smrt zůstává záhadou. Nejasná je i role masky na obličeji

Sport,ČTK

Příčina úmrtí norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena by měla být známa nejpozději v březnu Oznámila to advokátní kancelář, která zastupuje jeho rodinu.

FILE PHOTO: Biathlon World Cup
Sivert Guttorm BakkenFoto: TT News Agency
Sedmadvacetiletý Bakken byl nalezen 23. prosince mrtvý ve svém hotelovém pokoji v italském Lavazé s nasazenou maskou simulující vysokou nadmořskou výšku.

"O víkendu byly provedeny forenzní expertizy. Zatím nejsou žádné výsledky, vyšetřování bude pokračovat začátkem příštího roku," uvedla advokátní kancelář s tím, že italské státní zastupitelství dalo soudním znalcům lhůtu do 7. března.

Na rozdíl od praxe, která je běžná v Norsku, koroneři nebudou sepisovat předběžnou zprávu.

Podle advokátní kanceláře se stále neobjevil žádný důkaz, že by biatlonistovo úmrtí souviselo s použitím masky.

Bakken zazářil v sezoně 2021/22. Ve Světovém poháru obsadil celkově deváté místo a získal malý křišťálový glóbus za hodnocení závodů s hromadným startem.

Poté mu lékaři diagnostikovali zánět srdečního svalu a do mezinárodních soutěží se vrátil až loni v listopadu.

Letos na přelomu ledna a února získal Bakken dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy a v olympijské sezoně se zapojil do Světového poháru.

Začátkem prosince byl čtvrtý ve vytrvalostním závodu v Östersundu a v Annecy obsadil páté místo ve sprintu.

