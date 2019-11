Smrt v ringu děsí i Mayweathera. Je to brutální sport, už se nevrátím, vzkázal boxer

Nejslavnější boxer posledních let Floyd Mayweather vyloučil, že by se vrátil do ringu. Jeho rozhodnutí ovlivnily i smrtelné případy, ke kterým došlo mezi provazy v tomto roce.

Dvaačtyřicetiletý Američan, přezdívaný díky obřím výdělkům a luxusnímu životnímu stylu Mr. Money, v rozhovoru pro agenturu Reuters přiznal, že stále dostává atraktivní nabídky, aby znovu navlékl rukavice. "Pořád mi volají, abych se vrátil do ringu. Ale moje zdraví je moje zdraví," prohlásil Mayweather, který naposledy nastoupil k duelu v roce 2017, kdy zdolal hvězdu MMA zápasů Conora McGregora. Za utkání tehdy Američan dostal neuvěřitelných sto milionů dolarů, výhrou udržel svou neporazitelnost v profesionálním ringu a připsal si jubilejní padesáté vítězství. Teď se ho promotéři snažili zlákat především k opakování souboje s další legendou, Filipíncem Manym Pacquianem. Toho porazil v roce 2015. Jenže úmrtí boxerů, ke kterým v poslední době došlo, od toho Mayweathera odradila. "Box je velmi, velmi brutální sport. V posledních letech plno boxerů zemřelo v ringu. Je třeba vědět, kdy skončit. Měl jsem skvělou kariéru," řekl rodák z Michiganu. Mayweather navíc stále vydělává parádní sumy. "Pořád cestuji a dělám exhibice. Vydělávám jimi skvělé peníze, od deseti do třiceti milionů dolarů," prozradil slavný boxer. "Navíc si myslím, že tím propaguji náš sport lépe než většina boxerů svými zápasy," rýpl si nejlépe vydělávající sportovec této dekády do svých následníků.