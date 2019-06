Smolný malíček. Zlomenina nedovolí Slukové hrát, Češky z MS odstoupily

před 2 hodinami

Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová přijdou o mistrovství světa, které začne v pátek v Hamburku. Důvodem je zlomený malíček na pravé noze Slukové. O odstoupení turnajových dvojek 24 hodin před startem šampionátu informovali organizátoři.

Sluková se zranila při pádu na kluzké dlažbě. Navíc si pohmoždila loket a kyčel. Přesto zkusila bolest překonat, ale po dnešním dopoledním tréninku musely české reprezentantky definitivně účast odvolat.

"Jsem strašně smutná a zklamaná. Nemůžu ani říct, jak hodně mě to mrzí," uvedla Nausch Sluková v tiskové zprávě. "Deset let jsem dělala vše pro to, abychom odjížděli na šampionát s reálnou nadějí na zisk medaile. Tento rok to vypadalo, že by se to mohlo povést - a pak se stane toto."

Po dohodě s trenérem a zároveň manželem Simonem Nauschem se rozhodla neriskovat zhoršení zranění. "Má pravdu v tom, že pouhá účast nebo snaha za každou cenu se zdravotním rizikem jednoduše nemá cenu," řekla Sluková.

"Bylo to obtížné rozhodnutí, možná nás stálo dobré umístění, ale nezrodilo se ze strachu. Nepotřebujeme za každou cenu body ani peníze z hamburského šampionátu. Naší vidinou je hrát určitým stylem, který může přinášet medaile. A pokud zde bylo riziko, že tento styl nebudeme moct praktikovat a možná si způsobíme problémy pro zbytek sezony, musel jsem udělat nepopulární rozhodnutí. Cílem je uzdravit se a být připraveni předvádět náš styl hry," doplnil kouč Nausch.

Loni byly Hermannová se Slukovou na týden světovými jedničkami. Nyní první jmenovaná sledovala marný boj své parťačky s vlastním tělem. "Ohromně bojovala. Když jsem ale viděla, jak ji to přes injekce bolí a jak jí bolest přes obrovskou vůli nedovoluje předvádět její hru, lámalo mi to srdce," popsala Hermannová.

České beachvolejbalistky tak přijdou nejen o mistrovství světa, ale také o možnost získávat body do žebříčku pro kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu 2020.

Pro třicetiletou Slukovou je zraněná noha další velkou ránou. Od podzimu léčila rameno a nucená pauza se protáhla na osm měsíců. Letos proto začaly hrát později, ale brzy nato v květnu ovládly tříhvězdičkový turnaj v Kuala Lumpuru a byly ve finále podniku vyšší kategorie v Číně. Pak ale coby obhájkyně vypadly na domácím Světovém okruhu v Ostravě nečekaně už ve skupině.