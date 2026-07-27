Slzy bolesti i radosti. Příběhy plné emocí, které napsala letošní Tour de France

Emoce od prvního do posledního dne. Podívejte se na fotografie, které nejlépe vystihují letošní Tour de France.
Opusťte Gironde, situace je kritická. Ministerstvo varovalo Čechy před oblastí zasaženou požárem
České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do požáry zasaženého departementu Gironde ve Francii. Čechy, kteří se v oblasti nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Výzvu úřad českým občanům zaslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drozd. V pondělí to uvedl mluvčí resortu Adam Čörgő.
Noční můra každého řidiče. Čínské auto se vypnulo na dálku, podle výrobce jde o bezpečnost
Pro někoho reálná hrozba, pro jiného jen zbytečná konspirace. Řidič čínského SUV Zeekr 9X se nicméně nedávno přesvědčil, že možnost vypnout auto na dálku je skutečná. Jakmile totiž opustil Čínu, jeho auto samo od sebe deaktivovalo celou řadu funkcí. Nadále sice bylo pojízdné, v praxi ale skoro nepoužitelné. „Jde o bezpečnost,“ hájí se automobilka.
Čína se staví proti americkým clům, Washington rozhodnutí odůvodňuje zneužíváním dětské práce
Čína se ostře ohradila proti americkým clům uvaleným na čínské zboží kvůli údajnému zneužívání nucené práce. Vyzvala Washington, aby zrušil jednostranná obchodní opatření, která podle Pekingu odporují zásadám vzájemně výhodné spolupráce. Vyplývá to podle agentury Reuters z prohlášení, které zveřejnilo čínské ministerstvo obchodu.
ŽIVĚ Ropa výrazně zlevňuje. Díky nadějím na řešení konfliktu na Blízkém východě
Ceny ropy zahájily týden výrazným poklesem. Přerušení amerických úderů na Írán vyvolalo naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě, napsala agentura Reuters.
Mars, jaký jste ještě neviděli. Sonda NASA zachytila dechberoucí průlet kolem Rudé planety
Rudá planeta se na chvíli proměnila v kosmické divadlo. Sonda Psyche během květnového průletu kolem Marsu pořídila sérii záběrů, které ukazují planetu v neobvyklé podobě - od tenkého zářícího srpku obklopeného atmosférou až po detailní pohled na krátery, ledovou čepičku a povrch Marsu. NASA nyní z těchto snímků vytvořila působivé časosběrné video.