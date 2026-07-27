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Sport

Slzy bolesti i radosti. Příběhy plné emocí, které napsala letošní Tour de France

Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
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26 fotografií
Cycling - Tour de France - Stage 15 - Champagnole to Plateau de Solaison - Plateau de Solaison , France - July 19, 2026 Red Bull - BORA - hansgrohe's Remco Evenepoel reacts after winning stage 15 Pool via REUTERS/Guillaume Horcajuelo |
Foto: REUTERS – GUILLAUME HORCAJUELO
Sport

Emoce od prvního do posledního dne. Podívejte se na fotografie, které nejlépe vystihují letošní Tour de France.

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Close,Up,Realistic,Mars,Planet,With,Detailed,Surface,And,Craters,
Close,Up,Realistic,Mars,Planet,With,Detailed,Surface,And,Craters,

Mars, jaký jste ještě neviděli. Sonda NASA zachytila dechberoucí průlet kolem Rudé planety

Rudá planeta se na chvíli proměnila v kosmické divadlo. Sonda Psyche během květnového průletu kolem Marsu pořídila sérii záběrů, které ukazují planetu v neobvyklé podobě - od tenkého zářícího srpku obklopeného atmosférou až po detailní pohled na krátery, ledovou čepičku a povrch Marsu. NASA nyní z těchto snímků vytvořila působivé časosběrné video.

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