Přeskočit na obsah
Benative
3. 5. Alexej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Slzný plyn, panika a konec. Brit odmítl boxovat kvůli děsivým podmínkám

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Velký boxerský večer v Nigérii se změnil v chaos. Slzný plyn a panika vyhnaly britského boxera z haly.

Box - ilustrační foto
Box - ilustrační fotoFoto: REUTERS
Reklama

Velký májový boxerský večer v nigerijském Lagosu měl být přehlídkou sportu i show.

Místo toho se proměnil v nepřehlednou scénu plnou paniky, slzného plynu a improvizace. A také v moment, kdy jeden z hlavních aktérů večera řekl dost.

Britský boxer Joe Laws odmítl nastoupit k plánovanému zápasu poté, co se přímo v hale začal šířit slzný plyn. Incident, který měl původ mimo ring, zasáhl celý průběh akce a rychle obletěl boxerský svět

Problémy začaly ještě před samotnými zápasy. Podle dostupných informací se ke sportovní hale snažily dostat stovky fanoušků bez vstupenek, kteří chtěli vidět hlavní tahák večera – souboj influencerů Portablea a Cartera Efeho.

Reklama
Reklama

Situace se postupně vymkla kontrole a pořadatelská služba i bezpečnostní složky sáhly k razantnímu řešení.

Použití slzného plynu mělo dav uklidnit. Místo toho ale zasáhlo i samotnou halu. Plynové výpary se dostaly až k ringu, kde právě probíhal jiný duel, a začaly ovlivňovat nejen diváky, ale i boxery.

„Vypadá to, že si budeme muset dát pauzu,“ zaznělo z komentátorského stanoviště ve chvíli, kdy se ring zahalil do chaosu. Rozhodčí byl nucen zápas přerušit poté, co se účastníci i on sám začali dusit.

Nejvýraznější reakce ale přišla mimo ring. Laws, který se v té době připravoval na svůj duel proti Elvisi Ahorgovi, se ocitl přímo v zasaženém prostoru.

Reklama
Reklama

Slzný plyn ho donutil přehodnotit situaci během několika sekund.

Rozhodnutí bylo rychlé a nekompromisní. Brit si sundal bandáže a odešel z haly. K zápasu už se nevrátil.

Související

Jeho krok vyvolal okamžitou odezvu. Na sociálních sítích se začaly šířit záběry z haly i reakce dalších osobností boxerského světa.

Například americká šampionka Claressa Shieldsová situaci komentovala stručně, ale výstižně: „Tohle je šílené.“

Reklama
Reklama

Celý večer se tak ocitl na hraně regulérnosti. Organizátoři museli halu částečně vyklidit a zajistit, aby se dovnitř nedostávali další lidé bez vstupenek. Až poté bylo možné program alespoň částečně obnovit.

Incident ale zanechal výraznou stopu. Ukázal, jak křehká může být organizace velkých sportovních akcí v prostředí, kde se mísí sport, showbyznys a masivní zájem veřejnosti. A také připomněl, že bezpečnost zůstává absolutní prioritou.

Pro Lawse to byl večer, který měl přinést další krok v kariéře. Místo toho se stal symbolem situace, kdy sport ustupuje zdravému rozumu. V prostředí plném chaosu totiž nebylo o čem přemýšlet.

Ring tentokrát zůstal stranou.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
„Zmrazení mění strukturu škrobu tak, že vzniká rezistentní škrob, který se v tenkém střevě plně nestráví,“ vysvětluje gastroenterolog Joseph Salhab.
„Zmrazení mění strukturu škrobu tak, že vzniká rezistentní škrob, který se v tenkém střevě plně nestráví,“ vysvětluje gastroenterolog Joseph Salhab.
„Zmrazení mění strukturu škrobu tak, že vzniká rezistentní škrob, který se v tenkém střevě plně nestráví,“ vysvětluje gastroenterolog Joseph Salhab.

Nejdřív zmrazit, poté opéct. Malá změna v ukládání pečiva může ovlivnit hlad i večerní přejídání

Na první pohled nenápadný zvyk: místo do spíže dát chleba do mrazáku. Přesto se právě kolem něj rozjela debata, která se točí i kolem hubnutí, hladu a výkyvů energie během dne. Může tak jednoduchý krok skutečně ovlivnit, kolik toho sníme – nebo jde jen o další přeceňovaný trik? Trend, který se šíří sociálními sítěmi, má překvapivě oporu ve vědě. Jen je potřeba znát i jeho limity.

Reklama
Tip a Tap
Tip a Tap
Tip a Tap

KVÍZ: Poznáte retro večerníčky podle obrázku nebo jedné věty?

Dnešní děti si díky internetu a nepřebernému množství streamovacích služeb mohou pohádku pustit kdykoliv během dne. V minulosti si ale často musely počkat, až se na televizní obrazovce objeví Večerníček. Pamatujete si ještě, jaké klasiky jste jako děti měli nejraději? A dokázali byste je poznat podle jediné věty? To si můžete prověřit v následujícím kvízu.

Reklama
Reklama
Reklama