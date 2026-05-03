Slzný plyn, panika a konec. Brit odmítl boxovat kvůli děsivým podmínkám

Velký boxerský večer v Nigérii se změnil v chaos. Slzný plyn a panika vyhnaly britského boxera z haly.
Velký májový boxerský večer v nigerijském Lagosu měl být přehlídkou sportu i show.
Místo toho se proměnil v nepřehlednou scénu plnou paniky, slzného plynu a improvizace. A také v moment, kdy jeden z hlavních aktérů večera řekl dost.
Britský boxer Joe Laws odmítl nastoupit k plánovanému zápasu poté, co se přímo v hale začal šířit slzný plyn. Incident, který měl původ mimo ring, zasáhl celý průběh akce a rychle obletěl boxerský svět
Problémy začaly ještě před samotnými zápasy. Podle dostupných informací se ke sportovní hale snažily dostat stovky fanoušků bez vstupenek, kteří chtěli vidět hlavní tahák večera – souboj influencerů Portablea a Cartera Efeho.
Situace se postupně vymkla kontrole a pořadatelská služba i bezpečnostní složky sáhly k razantnímu řešení.
Použití slzného plynu mělo dav uklidnit. Místo toho ale zasáhlo i samotnou halu. Plynové výpary se dostaly až k ringu, kde právě probíhal jiný duel, a začaly ovlivňovat nejen diváky, ale i boxery.
„Vypadá to, že si budeme muset dát pauzu,“ zaznělo z komentátorského stanoviště ve chvíli, kdy se ring zahalil do chaosu. Rozhodčí byl nucen zápas přerušit poté, co se účastníci i on sám začali dusit.
Nejvýraznější reakce ale přišla mimo ring. Laws, který se v té době připravoval na svůj duel proti Elvisi Ahorgovi, se ocitl přímo v zasaženém prostoru.
Slzný plyn ho donutil přehodnotit situaci během několika sekund.
Rozhodnutí bylo rychlé a nekompromisní. Brit si sundal bandáže a odešel z haly. K zápasu už se nevrátil.
Jeho krok vyvolal okamžitou odezvu. Na sociálních sítích se začaly šířit záběry z haly i reakce dalších osobností boxerského světa.
Například americká šampionka Claressa Shieldsová situaci komentovala stručně, ale výstižně: „Tohle je šílené.“
Celý večer se tak ocitl na hraně regulérnosti. Organizátoři museli halu částečně vyklidit a zajistit, aby se dovnitř nedostávali další lidé bez vstupenek. Až poté bylo možné program alespoň částečně obnovit.
Incident ale zanechal výraznou stopu. Ukázal, jak křehká může být organizace velkých sportovních akcí v prostředí, kde se mísí sport, showbyznys a masivní zájem veřejnosti. A také připomněl, že bezpečnost zůstává absolutní prioritou.
Pro Lawse to byl večer, který měl přinést další krok v kariéře. Místo toho se stal symbolem situace, kdy sport ustupuje zdravému rozumu. V prostředí plném chaosu totiž nebylo o čem přemýšlet.
Ring tentokrát zůstal stranou.
